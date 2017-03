Textversion

21.03.2017 | 18:04 | von Senta Wintner (Die Presse)

Bei den Hallenbewerben in Graz leben Mannschaften aus aller Welt das bunte Miteinander vor und weisen den Weg. Ein Wiedersehen gab es mit Team Mongolei.

Graz. In der Grazer Stadthalle herrscht reges Treiben. Trommelklänge und Kinderlachen erfüllen schon am Vormittag das Foyer, in den Hallen mischen sich Blasmusik und Kuhglocken mit Anfeuerungen und Anweisungen in verschiedensten Sprachen – es ist ein herzlicher Empfang in der Welt der Special Olympics. Während die Wettbewerbe für intellektuell beeinträchtige Sportler in den klassischen Winterdisziplinen auf den Pisten und Loipen in Schladming bzw. Ramsau ausgetragen werden, gehen Floorball, Floor Hockey, Stockschießen sowie Eiskunst- bzw. -schnelllauf in der steirischen Landeshauptstadt über die Bühne. Insbesondere die Mannschaftssportarten erfreuen sich weltweit großer Beliebtheit, daher sind in diesen auch nicht unbedingt schneeerprobte Nationen wie Burkina Faso, Indonesien oder Trinidad und Tobago bei den 11. World Winter Games vertreten.

Im Obergeschoss der Halle A geht es bis Freitag um Medaillen im Floorball, einem dem Hallenhockey ähnlichen Spiel. Bei den Pregames im vergangenen Jahr haben sich vier Teams aus Österreich qualifiziert, eines davon stellen die NMS Engelsdorf, SOS Rosenhain und die Betreuungsstelle Mosaik. Als „kunterbunten Mix“ beschreibt Trainerin Sabine Fröschl ihr elfköpfiges Aufgebot. Seit eineinhalb Jahren trainieren die Jugendlichen gemeinsam, haben über Schulgrenzen hinweg Freundschaften geknüpft und teilen nun mit dem Auftritt bei den Special Olympics eine ganz besondere Erfahrung. Stolz erzählen Michael, Nathan, Kevin und Sebastian von der Eröffnungsfeier mit Helene Fischer und lassen keinen Zweifel am sportlichen Ziel. „Erster oder zweiter Platz“, lautet die Antwort unisono.

Gipsbein und ein Highlight

Zwei Plätze weiter kommt es zum Wiedersehen mit dem mongolischen Team. Vergangene Woche war Ganzorig Vanchig mit seinen Athleten in der „Presse“-Redaktion auf Besuch, inzwischen wurde die erste Medaille bejubelt. Auch das junge Floorball-Team hat die Nervosität der Olympia-Premiere abgelegt, die freundliche Atmosphäre auf den Rängen hat maßgeblich dazu beigetragen. Freudestrahlend berichtet Vanchig vom Auftritt einer lokalen Schulklasse, die bestückt mit mongolischen Fahnen und Plakaten mit den Namen aller Spieler angerückt waren. „Ein absolutes Highlight“, betont der Betreuer. Über Facebook hat sich auch die mongolische Community aus Graz organisiert und liefert nun vor Ort lautstarke Unterstützung, Vuvuzela inklusive.

Diese Stimmung kann auch nicht vom Gipsbein von Kapitän Erdenebayar, 17, getrübt werden – eine schwere Verstauchung, erlitten gleich im ersten Spiel. Eigentlich war Schonung im Hotel angesagt, doch dort hielt es den Teenager nicht: Neben seinen Trainern hüpft er auf Krücken an der Seitenbande herum. Die Bilder davon sind dank eigens mitgereistem Kamerateam auch in der Heimat zu sehen. „Selbst die Journalisten hatten keine Ahnung, was 'intellektuelle Beeinträchtigung' bedeutet, da hat sich schon jetzt viel getan“, ist Vanchig überzeugt.

Das große Ziel der 1968 von Eunice Shriver gegründeten Bewegung ist gelebte Inklusion. Fast 50 Jahre später ist Sohn Timothy Shriver als Vorsitzender in Graz dabei – und mittendrin bei einem Unified Event im Floor Hockey, bei dem beeinträchtigte mit nicht-beeinträchtigten Personen spielen. Dazwischen und danach lächelt er für jedes einzelne der Erinnerungsfotos, die rund um den Globus gehen. „Phänomenale Stimmung und großartige Sportstätten“, lobt der 57-Jährige die zweiten Special Olympics in der Steiermark nach 1993. Ob er stolz sei, wie groß die Idee seiner Mutter inzwischen geworden ist? „Das ist erst der Anfang! Es beginnt hier und geht in die ganze Welt“, erklärt er seine Vision von 100 Millionen sporttreibenden Personen mit intellektueller Beeinträchtigung. Derzeit sind es rund 4,7 Millionen.

Austausch ohne Berührungsängste

In der Stadthalle ist die steirische Begeisterung für Stocksport nicht zu übersehen. Gleich 30 rot-weiß-rote Teams messen sich mit je zwei deutschen und luxemburgischen. Auch in Leoben hat sich anlässlich der Winterspiele eine Mannschaft gefunden, ihr Weg ist in Graz aber längst nicht zu Ende. Im Zuge der Vorbereitung wurde das Team von Brigitte Siebenbürger zu einer Gasthaus-Meisterschaft eingeladen, künftig warten regelmäßige Spiele und Austausch ohne Berührungsängste. „Das ist genau die Inklusion, die wir wollen.“