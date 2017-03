Textversion

23.03.2017

Bernd Wiesberger besiegte zum Auftakt des WGC-Turniers in Austin Francesco Molinari. Der Australier Jason Day reiste zu seiner krebskranken Mutter ab.

Der Australier Jason Day hat am Mittwoch beim in Matchplay-Format gespielten WGC-Turnier in Austin zum Auftakt gegen US-Golfer Pat Perez unter dem Eindruck einer schweren Erkrankung seiner Mutter aufgegeben. Der Rückkehr-Zeitpunkt des Weltranglisten-Dritten auf den Golfplatz ist ungewiss. Adenil Day wurde Anfang des Jahres mit einer Lebenserwartung von zwölf Monaten Lungenkrebs diagnostiziert.

Der 29-jährige Day erklärte bei einer Pressekonferenz unter Tränen, dass seine Mutter zur Behandlung in den USA sei und am Freitag operiert werde. Jüngste ärztliche Prognosen seien etwas optimistischer ausgefallen. "Ich reise jetzt zu meiner Mom", sagte Day unter Tränen. "Es war zuletzt hart für mich, an Golf zu denken." In seinen heuer ersten sechs Turnieren kam er nur einmal in die Top Ten und verlor seine Weltranglistenführung.

Day hatte als Zwölfjähriger schon seinen Vater an Krebs verloren. "Ich habe das bei ihm schon alles einmal durchgemacht", erklärte Day. Ob er am Masters vom 6. bis 9. April in Augusta teilnehmen wird, blieb ungewiss.

Den Burgenländer Bernd Wiesberger ließen Days Auftritt und Kommentare nicht unbeeindruckt. "Ich wünsche der gesamten Familie das Allerbeste in diesen schwierigen Zeiten." Der 31-Jährige stellte seinen Auftaktsieg in Pool 8 gegen den Italiener Francesco Molinari - "Ich bin sehr froh über meinen Sieg" - auch hinter den am Mittwoch in London erfolgten Anschlag. "Das alles tritt natürlich in den Hintergrund."