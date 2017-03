Textversion

Thomas Vanek verlor mit den Panthers gegen Ex-Klub Buffalo 2:4. Sieben Runden vor Schluss beträgt der Rückstand auf die Aufstiegsplätze sieben Punkte.

Thomas Vanek und die Florida Panthers haben am Montag in der NHL eine gute Möglichkeit ausgelassen, im Rennen um die Play-off-Teilnahme zu punkten. Die Panthers kassierten bei Nachzügler Buffalo eine 2:4-Niederlage. Vanek vermochte gegen seinen Ex-Klub, der 3:0 und 4:1 voranlag, keine Akzente zu setzen, er stand bei einem Gegentor auf dem Eis.

Florida liegt weiter sieben Punkte hinter dem zweiten Wildcard-Platz in der Eastern Conference. Nur sieben Matches stehen im Grunddurchgang noch aus. "Wir waren mental und physisch nicht bereit, haben nicht so gespielt, wie wir spielen sollten", meinte Panthers-Coach Tom Rowe. Brian Gionta traf für Buffalo in seinem 1.000 NHL-Match zum 3:0 (22.) und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Montag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL): Buffalo Sabres - Florida Panthers (mit Vanek) 4:2, Calgary Flames - Colorado Avalanche 4:2, New York Islanders - Nashville Predators 1:3, Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 5:4 n.V., Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 3:4 n.V., St. Louis Blues - Arizona Coyotes 4:1.