28.03.2017 | 16:45 | Josef Ebner (DiePresse.com)

In seiner ersten Saison als Headcoach der Vienna Capitals führte Serge Aubin, 42, die Wiener gleich ins Endspiel. Als NHL-Profi stand er noch Wayne Gretzky gegenüber, den Arbeitsethos der Superstars hat er mit nach Kagran gebracht.

Die Presse: Mit Bestmarken in der Regular Reason und dem souveränen Finaleinzug (Gegner ab Freitag: KAC) haben Sie alle Erwartungen in Kagran übertroffen. Auch Ihre eigenen?

Serge Aubin: Ich kannte die Mannschaft nicht, es war ein Neustart. Aber ich sah ihre Aufmerksamkeit für Details, ihre Arbeitsethik, deshalb habe ich schon geglaubt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir haben nie auf eine Platzierung geschaut, die Titelchance haben wir uns durch harte Arbeit verdient. Es gab auch keinen bestimmten Moment in der Saison wo ich gedacht hätte: Hoppla, wir werden das bestimmt gewinnen.

Ihre Hockey-Philosophie haben Sie in Wien zu hundert Prozent umsetzen können?

Die Spieler repräsentieren meinen Coaching-Stil. Aber der Verdienst ist ihrer. Ich wollte unser Spiel schneller machen, das schafft man nur mit jeder Menge Arbeit. Und zwar am Dienstagmorgen, wenn keiner in der Halle ist, wenn die Spieler nicht im Rampenlicht stehen und dennoch ans Limit gehen müssen. Für mich als Coach ist es sehr bereichernd, eine solche Gruppe zu haben.

Niemand steht bei Ihnen über dem Team, Sie werden nicht müde, das zu betonen.

In meiner Karriere in Nordamerika, vor allem bei den Colorado Avalanche, damals eines der Topteams in der NHL, sah ich Spieler wie Joe Sakic, Patrick Roy (beide wurden in die Hockey Hall of Fame aufgenommen, Anm.), ich sah ihre Arbeitseinstellung, ihre Hingabe. Sie waren die besten Spieler der Welt und sie funktionierten als Team. Ihre Einstellung war: Siegen, und zwar gemeinsam. Kein Spieler alleine ist gut genug um den Titel zu gewinnen. Unglücklicherweise verpasste ich Colorados Stanley Cup um ein Jahr, aber das ist für meine restliche Karriere hängengeblieben, daran glaube ich.

Hängengeblieben ist auch die Begegnung mit Wayne Gretzky auf dem Eis.

Aufgewachsen in Kanada, war Gretzky überall. Es war sogar meine erste NHL-Partie, in der ich gegen ihn spielte. Für eine Sekunde haut es dich fast um, ihn nur in seiner Hockeymontur zu sehen. Leider war es eher am Ende seiner Karriere, ich habe ihn also nicht in seiner Glanzzeit erlebt, aber es war natürlich sehr speziell. Gordie Howe war „Mr. Hockey“, aber Gretzky war für uns „The Man“.

Erzählen Sie Ihren Spielern solche NHL-Anekdoten?

Nein, ich spreche nicht über mich. Es geht um sie, nicht um mich. Und die Spieler können das nachempfinden. Es ist für einen Athleten nicht möglich, jeden Abend einen gutes Spiel zu machen. Wir sind Menschen. Aber als Team ist jemand da, der dich auffängt, und so wird das Team plötzlich sehr mächtig. Das haben wir hier geschaffen. Ich weiß nicht ob wir im Finale siegen werden, aber wir sind gemeinsam dazu bereit.

Es ist zudem Ihre erste Finalserie als Headcoach.

In den Play-offs ändert sich von Runde zu Runde nicht viel, außer dass die Gegner besser werden. Hockey ist auch ein Spiel von Fehlern, und kleine Fehler können jetzt natürlich mehr kosten als Mitte Dezember. Sonst ändert sich nichts, für uns ist alles Business as usual. Wir spüren auch keinen Druck, der kommt nur von außen, es ist vielmehr eine Chance. Wir fühlen uns großartig, Spannung liegt in der Luft.

Finalgegner KAC konnte die Capitals als einziges Team in dieser Saison ernsthaft fordern. Es warten unangenehme Auswärtspartien in Klagenfurt.

Eine spezielle Arena, die Fans sind gleich über dir, du kannst die Energie spüren. Aber sie sind nicht am Eis. Sie mögen 30 Titel haben, das bedeutet eine Vergangenheit voller Siege. Aber es heißt nichts, sobald der erste Puck eingeworfen wird. Und wir werden auch die Energie unserer eigenen Fans nutzen, wollen sicherstellen, sie zu belohnen.

Fiel Ihnen der Umstieg nach Europa, wo Eishockey längst nicht Nummer eins ist wie in Kanada, schwer?

Während des NHL-Lockouts spielte ich in Genf, das hat meine Augen für Europa geöffnet. Ich habe entschieden, mich auf dieses neue Abenteuer einzulassen. Ich bereue es kein bisschen, es war großartig.

Hegen sie nicht den Traum, als Coach nach Nordamerika zurückzukehren?

Wenn diese Tür jemals aufgeht, ich könnte niemals nein sagen, unmöglich. Das ist die beste Liga der Welt und es ist das beste Gefühl, dort zu sein. Ich versuche, die Einstellung von dort nach Europa zu bringen. Meine drei Kinder sind hier aufgewachsen, wir sind sehr europäisch geworden und glücklich hier. Mein Gefühl neigt zu einer Trainerkarriere in Europa.

Sie wirken stets ruhig und gefasst, Hockeyspieler kennt man auch anders.

Als Spieler gab es Zeiten, da habe ich geglaubt habe, wir müssen das Momentum jetzt zu unseren Gunsten ändern, also gehe ich hinaus und haue einen um. Aber das ist längst vorbei. Wenn ich will, dass sich meine Spieler kontrollieren können muss ich das zuerst können.

Außer Salzburg hat es kaum ein Ebel-Team bisher geschafft, eine erfolgreiche Mannschaft bis zur nächsten Saison zusammenzuhalten. Wie sehen Sie Ihre Chancen?

Das ist noch zu weit weg, ich versuche, mich auf den Moment zu konzentrieren. Ich bin natürlich sehr glücklich mit dieser Truppe, ihr Charakter ist unübertroffen. Ich schätze, dass die Spieler die geschäftliche Seite außen vor lassen und verstehen, dass es jetzt Zeit ist, zu spielen.