30.03.2017 | 10:22 | (DiePresse.com)

Sowohl Kerstin Frank als auch Miriam Ziegler/Severin Kiefer im Paarlauf verpassten den Aufstieg und damit vorerst ein Olympia-Ticket.

Kerstin Frank hat am Mittwoch zum Auftakt der Eiskunstlauf-WM in Helsinki die Kür klar verpasst. Die 28-Jährige belegte im Kurzprogramm der Damen unter 37 Konkurrentinnen Rang 31. Mit 50,54 Punkten blieb sie 1,81 Zähler unter ihrer persönlichen Bestleistung. Für den Aufstieg bzw. die Top 24 wären 54,83 Punkte nötig gewesen. Beste war Titelverteidigerin Jewgenija Medwedewa (RUS).

Im Anschluss verpassten Miriam Ziegler/Severin Kiefer im Paarlauf die Kür um nur einen Punkt. Das ÖEKV-Duo belegte unter 29 Paaren Rang 18, für den Aufstieg wäre ein Platz unter den Top-16 nötig gewesen. Damit wurde es zumindest vorerst nichts mit dem erhofften Olympia-Ticket, die zweite und letzte Chance für Ziegler/Kiefer gibt es im September bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf.

"Unsere Trainings waren zuletzt sehr gut, wir konnten unsere Leistung gut abrufen. Dass es bei so vielen Top-Paaren am Start schwierig sein wird, unser WM-Ziel zu erreichen, war uns bewusst", sagte Ziegler in einer Aussendung des Verbands. "Es ist ein guter 18. Platz, dennoch sind wir natürlich enttäuscht, dass es nicht für eine Final-Teilnahme gereicht hat."

Ergebnisse Eiskunstlauf-WM - Kurzprogramm Damen (Top 24 am Freitag/17.00 Uhr MESZ in der Kür): 1. Jewgenia Medwedewa (RUS) 79,01 Punkte - 2. Kaetlyn Osmond (CAN) 75,98 - 3. Gabrielle Daleman (CAN) 72,19. Weiter: 31. Kerstin Frank (AUT) 50,54

Kurzprogramm Paarlauf (Top 16 am Donnerstag in der Kür): 1. Sui Wenjing/Han Cong (CHN) 81,23 Punkte - 2. Aliona Savchenko/Bruno Massot (GER) 79,84 - 3. Jewgenia Tarasowa/Wladimir Morosow (RUS) 79,37. Weiter: 18. (nicht für die Kür qualifiziert) Miriam Ziegler/Severin Kiefer (AUT) 61,01