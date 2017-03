Textversion

30.03.2017 | 13:13 | VON MARKKU DATLER (Die Presse)

Die Vienna Capitals treffen in der Eishockey-Finalserie auf den KAC, Klubchef Hans Schmid spricht über Fangunst, Coach-Glücksfall Serge Aubin – und ein Schönbrunner „Winter Classic“.

Die Presse: Wien liegt im Eishockey-Fieber, die Finalserie gegen KAC ist ausverkauft. Gewinnen die Capitals den zweiten Titel?

Hans Schmid: Wir sind wieder da, mit den Erfolgen kommt die Zuneigung – speziell in Wien. Denn der Wiener ist im Sport verwöhnt, es gibt ja so viele Alternativen. Egal ob Rapid, Austria, etc. Wir haben bislang eine tolle Saison, das trägt zur Popularität der Capitals bei. Ob wir die Finalserie gewinnen, weiß ich nicht – ich hoffe es aber. Allerdings, ich habe Probleme. Jetzt wollen alle Karten, auch die, die unter der Saison nie da waren. Ich sortiere da ganz genau aus.

Auch in Wien hängt die Fangunst vom Erfolg ab. Warum?

Wiener sind anders. Wenn KAC und VSV schlecht gespielt haben, waren die Hallen trotzdem voll. Die Fans identifizieren sich natürlich mit den Capitals. Nur in Wien muss man vorn dabei sein, gut spielen, Strukturen schaffen, nahbare Spieler, Erfolg haben. Und, die Saat geht auf dem Eis auf: unsere Jugendarbeit ist fantastisch!

Die Capitals wurden doch für ihre Legionärsanzahl kritisiert?

Wir haben eine vorbildliche Jugendarbeit, sogar im internationalen Vergleich. Wir wurden Meister mit der U12, U18 und U20. Wir stellen auch zum dritten Mal den Youngster des Jahres in der Liga. Die Akademie ist so gut besucht, dass wir überlegen, eine weitere Klasse aufzumachen. Aber, worauf Sie hinauswollten: Trainer Serge Aubin lässt die Jungen spielen, nicht nur als vierte Linie auf der Bank schmoren. Wir haben neun Wiener im Team – und es sind mir noch immer nicht genug.

Sie machen das Hoch am Trainer fest, nicht an den Spielern?

Mit Aubin wurde alles anders, ja, er ist ein toller Trainer. Für ihn bin ich sogar über meinen Schatten gesprungen, habe einen Zweijahresvertrag mit ihm vereinbart. Er gefällt mir, er ist ein Fachmann.

Ein Vorteil ist Ihre Halle. In Klagenfurt bleibt sie eine Illusion.

Wir haben täglich von 6.30 Uhr bis 23 Uhr Betrieb in der Halle, wir managen sie auch; ob Publikumslauf, Schulen oder Eishockey. Ich mache Verluste, wir arbeiten aber an der Auslastung. Und Klagenfurt: es tut mir wirklich sehr leid.

Was erwarten Sie jetzt von dieser Finalserie?

Ich wünsche Wien diesen Titel sehr. Dem Trainer wäre Salzburg zwar lieber gewesen, KAC hat aber verdient gewonnen. Es wird für uns schwer, die Pause war lange.

Wie hielt Aubin die Spieler vorerst bei Laune und in Form?

Er hat intensiver trainiert denn je, Aubin ist für uns ein Glücksfall! Ich hätte ja sogar Testspiele eingeschoben, aber das wollte er nicht, und da mische ich mich nicht ein. Sportliche Belange muss er regeln, bis jetzt hat er alles richtig gemacht. Am Freitag, nach dem ersten Drittel, weiß ich mehr.

Die letzte Finalserie gegen KAC ging 2013 aber mit 0:4 verloren.

Daran denke ich nicht mehr.

Gibt es noch Bestrebungen, mit den Capitals in der Kontinental Hockey League zu spielen?

Diese Idee habe ich abgehakt, vor allem der vielen Reisen wegen. Mit der Rückkehr von Zagreb in unsere Liga gibt es neue Möglichkeiten für tolle Spiele. Erinnern Sie sich an das Erlebnis in Pula und das Freiluftspiel dort. Irre.

Gibt es also in Wien ein „Winter Classic“, etwa in Hütteldorf?

Es gab Gespräche. Anfangs wollte Rapid nicht aus Angst vor einem kaputten Rasen. Jetzt bin ich am zögern, des Aufwands, der Kosten wegen. Wenn es ein schlüssiges Konzept gibt, warum nicht?

Eines mit mehr Fans, als Erlebnis, Ereignis oder Werbung?

Es gab Überlegungen, vor Schloss Schönbrunn zu spielen. Das wäre eine traumhafte Kulisse gewesen. Auch die Idee, im halben Happel-Oval zu spielen, ist nicht komplett vom Tisch. Wir brauchen aber Partner, die finanziell mithelfen.

Der zweite Meistertitel könnte Ihnen noch mehr Türen öffnen.

Es ist alles offen, KAC hat einen Lauf, der muss enden. Du brauchst Glück. Die Scheibe springt halt viel zu oft immer woanders hin.



