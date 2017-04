Textversion

03.04.2017 | 17:59 | (DiePresse.com)

94 Profis schlagen beim Major-Auftakt in Augusta ab, die letzte Einladung sicherte sich der US-Amerikaner Russell Henley am Sonntag mit dem Sieg in Houston. Auch Bernd Wiesberger mischt zwischen Pinien und Azaleen wieder mit.

Augusta. Der Augusta National Golf Club an der Magnolia Lane ist eine der nobelsten Adressen im Golfsport, diese Woche stehen seine Pforten wieder der Weltöffentlichkeit offen. Traditionell spielen in der ersten vollen Aprilwoche die weltbesten Profis auf den 18 Löchern zwischen Pinienbäumen, Azaleen und Magnolien um den ersten Major-Titel des Jahres. Das Turnier ist für seinen strikten Besucherkodex (kein Laufen, keine Handys) berühmt ebenso wie für die formale Tatsache, dass man sich als Spieler nicht qualifiziert, sondern eingeladen wird.

Das Masters hat das kleinste Teilnehmerfeld der vier Majors, die letzte der begehrten Einladungen erreichte am Sonntag den US-Amerikaner Russell Henley. Eine fulminante Schlussrunde katapultierte den 27-Jährigen bei den Houston Open noch an die Spitze und sicherte ihm das Last-Minute-Ticket. „Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich in fünf Jahren viermal beim Masters spielen würde, hätte ich es unterschrieben“, sagte der Profi aus Macon, nur rund 200 km entfernt von Augusta. In Houston trug sich Henley nach dreijähriger Pause zum insgesamt dritten Mal in die PGA-Siegerliste ein.

Johnson führt die Favoriten an

Bernd Wiesberger beendete die Masters-Generalprobe auf dem 23. Rang. Der Burgenländer ist heuer zum dritten Mal dabei, bei den vergangenen Auflagen belegte er die Ränge 22 bzw. 34. Im Aufgebot finden sich gleich mehrere Siegkandidaten, von den Buchmachern wird Dustin Johnson als Favorit geführt. Der US-Weltranglistenerste hält heuer bereits bei drei Siegen und hat sich anstatt des Turniers in Houston eine Erholungspause gegönnt. Im Vorjahr wurde er Vierter – sein bislang bestes Resultat.

Als aussichtsreiche Herausforderer gelten Jordan Spieth und Rory McIlroy. Beim letzten Formtest verpasste Spieth, der 2016 beim Masters triumphierte, zwar den Cut, ließ sich davon aber nicht beunruhigen. „Vor ein paar Jahren habe ich danach in Augusta um den Sieg mitgespielt, also habe ich die nächste Woche nicht abgehakt“, erinnerte sich der Texaner an seinen Premierenauftritt 2014, als er nach Führung wie auch im Vorjahr Zweiter wurde. Nach wie vor auf seine Krönung wartet hingegen McIlroy. Der Sieg in Augusta fehlt dem Nordiren zum Karriere-Grand-Slam, in acht Versuchen war ein vierter Rang (2015) das höchste der Gefühle. Zum traditionellen Champions Dinner lädt der Engländer Danny Willett.

Auch heuer ist der Ansturm auf die Besuchertickets groß, die Warteliste lang. Allen Glücklosen bleibt zumindest ein neuer Programmpunkt am Mittwoch: Bei der Premiere des Augusta Jam wird US-Rapper Snoop Dogg im Stadtzentrum „die Vielfältigkeit durch Golf und Musik“ zelebrieren. Ob der Kalifornier anschließend das Turnier beehren wird, ist mehr als fraglich. Schließlich verkündete der glühende Fan des rekonvaleszenten Tiger Woods vor nicht allzu langer Zeit: „Ohne ihn ist der Sport Mist.“ 94 Profis schicken sich an, das Gegenteil zu beweisen.