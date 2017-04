Textversion

03.04.2017 | 15:57 | (DiePresse.com)

Ein Kronzeuge der US-Justiz belieferte jamaikanische Trainer mit Infos über Clenbuterol und ist "hundertprozentig" sicher, dass deren Athleten 2008 in Peking gedopt haben.

Der Mexikaner Angel Heredia hat zahlreiche Leichtathletik-Olympiasieger mit verbotenen Substanzen versorgt, ehe er als Kronzeuge vor der US-Justiz auspackte. Laut eines Berichts der ARD vom Sonntag über vom IOC nicht weiter verfolgte Fälle von Clenbuterol-Nachweisen bei Nachtests von Proben der Sommerspiele 2008 erinnert sich Heredia an vorangegangene Kontakte mit Trainern aus Jamaika.

"Trainer aus Jamaika haben mich kontaktiert und mich gefragt, ob Clenbuterol für Sprinter geeignet sei", sagte der frühere Doping-Dealer über die Jahre 2007 und 2008. "Das hatten sie mich auch schon früher gefragt, sogar schon Jahre vorher. Sie wollten wissen, wie man Clenbuterol am besten einsetzt. Ob es gut für schnelle Läufe ist und für die Regeneration. Hauptsächlich setzten sie es viel ein für bessere Regeneration und Sauerstoffaufnahme sowie gegen Asthma", erklärte Heredia in dem Beitrag der ARD-Dopingredaktion.

"Hundertprozentig" zu Dopingzwecken eingesetzt

Die Wahrscheinlichkeit, dass jamaikanische Athleten Clenbuterol anlässlich der Spiele in Peking 2008 zu Dopingzwecken eingesetzt hätten, bezifferte Heredia in einer Einschätzung mit "hundertprozentig". WADA-Generaldirektor Olivier Niggli hatte gegenüber der ARD zugegeben, dass ihm "jamaikanische Fälle mit sehr geringen Clenbuterol-Mengen bekannt" seien. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die verbotene Substanz durch den Verzehr von kontaminiertem Fleisch in Athletenkörper gelangt sei. Zudem, so Niggli, sei der Clenbuterol-Wert womöglich zu gering, so dass ein Disziplinarverfahren gegen Athleten wenig Erfolgsaussichten hätte.

Für die Substanz Clenbuterol hat die WADA keinen Grenzwert festgelegt. Jeder Fund, egal, wie gering die Menge, gilt somit als auffälliger Dopingtest und müsste nach den Anti-Doping-Bestimmungen weitere Untersuchungen zur Folge haben, folgert die ARD. Der langjährige Sportfunktionär Richard Pound sieht das genauso. "Es erscheint mir sehr ungewöhnlich, dass man in diesem Fall nicht den korrekten Abläufen folgt", sagte der WADA-Gründungspräsident. "Wenn man seinen Job richtig macht, dann sollte man jeder möglichen Spur nachgehen und jeden Stein umdrehen."

Hackerangriff auf Datenbank des Weltverbands

Zudem gab der Leichtathletik-Weltverband (IAAF) am Montag bekannt, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Dabei seien möglicherweise Aufzeichnungen über Medizinische Ausnahmegenehmigungen (TUE) von Leichtathleten entwendet worden, gab die IAAF am Montag bekannt. Laut IAAF ist unklar, ob die Daten überhaupt gestohlen wurden, dennoch wurden alle Athleten, die seit 2012 um Ausnahmebewilligung angesucht haben, informiert.

Verantwortlich für die Attacke macht die IAAF die Hackergruppe Fancy Bears. Auf die Spur gekommen sei man dem am 21. Februar durchgeführten Angriff dank einer Überprüfung durch eine Cybersicherheitsfirma, die seit Jänner die IT-Sicherheit der IAAF-Systeme unter die Lupe nehme, so der in Monaco ansässige Verband.

Die mutmaßlich aus Russland operierende Hackergruppe Fancy Bears hat seit dem Vorjahr mehrfach TUE-Daten von Topsportlern veröffentlicht. An die vertraulichen Informationen war sie über einen gehackten Account zum Netzwerk der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gekommen.