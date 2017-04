Textversion

07.04.2017 | 15:21 | Christoph Gastinger (DiePresse.com)

Meister Hypo Tirol droht der heimischen Liga als Aushängeschild abhanden zu kommen, Grund ist ein Sponsorenstreit. Verbandspräsident Peter Kleinmann versteht die Volleyballwelt nicht mehr.

Im österreichischen Volleyball rumort es. Am Rande des ersten Spiels der AVL-Finalserie zwischen Aich/Dob und Hypo Tirol, das die Gäste mit 3:1-Sätzen für sich entscheiden konnte, wurden die akuten Probleme offenkundig, der Zwist zwischen Tirol und der Liga ist von bedenklichem Ausmaß, denn: gegenwärtig sieht es nicht so aus, als würde in Innsbruck nächste Saison noch erstklassiges Volleyball gespielt werden.

Die Tiroler, von Manager Hannes Kronthaler geführt, haben die für 3. März festgelegte Nennfrist der AVL verstreichen lassen, die Sachlage scheint daher klar. Doch warum möchte ein höchst erfolgreicher Klub künftig nicht weiter mitwirken? Der Grund wirkt irritierend. Weil die Liga im Vorjahr mit der DenizBank einen neuen Sponsor installierte, fühlte sich Kronthaler vor den Kopf gestoßen, der 51-Jährige wollte den langjährigen Tirol-Geldgeber Hypo nicht verärgern – weswegen Kronthaler bei Meisterschaftsheimspielen kurzerhand nicht die Werbebanden der DenizBank aufstellen ließ, sich über die Statuten hinwegsetzte und folglich zur Kassa gebeten wurde. Für jedes Spiel. Mittlerweile sollen sich die Strafzahlungen auf rund 30.000 Euro belaufen. Kurioses Detail: Auf internationaler Ebene darf die DenizBank als Sponsor der Champions League in Tirols Halle sehr wohl werben.

Weitreichende Konsequenzen

Für Peter Kleinmann, Präsident des heimischen Volleyballverbands, ist dieses Vorgehen „total unseriös“ und die Fortsetzung einer Fehde. „Mit Herrn Kronthaler endet es immer in einer Erpressung gegenüber dem Verband“, sagt Kleinmann im Gespräch mit der „Presse“. Schließlich habe der Tirol-Manager auch schon in der Vergangenheit damit kokettiert, der österreichischen Liga den Rücken zu kehren und stattdessen in Italien oder Deutschland mitzuspielen. Allerdings, es kam nie soweit.

In Tirol könne man nicht einfach Spielregeln ignorieren. "Wer an der Meisterschaft teilnimmt, der muss die Richtlinien akzeptieren", erklärt Kleinmann. Das gelte schließlich für alle. "Ansonsten kann jeder Verein Bedingungen stellen. Die einen wollen dann mit ihrem eigenen Ball spielen, die anderen eine andere Hallenhöhe. Das geht nicht. Die Tiroler Berge haben Kronthaler den Weitblick verstellt."

Diesmal aber scheint eine Grenze überschritten, Kleinmann sorgt sich um den Volleyballsport, er klagt: „Kronthaler glaubt, dass das ein Kindergartenspiel ist. Er ist sich den möglichen Konsequenzen nicht bewusst.“ Denn die DenizBank könnte bei Nichteinhaltung der vertraglichen Bedingungen durch einen Verein womöglich die Partnerschaft auflösen, in der Meisterschaft für Tirol durch einen Aufsteiger ersetzt werden.

Zudem würde ein Ausscheiden Tirols auch international erheblichen Schaden anrichten. Denn wird der Verein abermals Meister und zieht sich zurück, geht der heimische Champions-League-Startplatz verloren und als Wildcard an den europäischen Volleyballverband CEV zurück. Das zweite Finalspiel der "best-of-seven"-Serie gegen Aich/Dob findet am Dienstag (20.20 Uhr, live in ORF Sport Plus) statt.