Textversion

18.04.2017 | 19:15 | (DiePresse.com)

Zweieinhalb Monate vor der 69. Auflage zieht sich Gernot Schaar wegen fehlender Unterstützung durch den Verband zurück.

Gernot Schaar ist zweieinhalb Monate vor dem Start der 69. Auflage als Direktor der Österreich-Radrundfahrt zurückgetreten. Das teilte Schaar, der die Organisation der Rundfahrt im vergangenen Juni nach dem kurzfristigen Rückzug von Wolfgang Weiß übernommen hatte, am Dienstag mit. Der Jurist zog sich auch als Geschäftsführer der die Rundfahrt veranstaltenden ÖRV-Management GmbH zurück.

Als Grund seines Rückzuges führte er die fehlende Unterstützung durch den Österreichischen Radsport-Verband (ÖRV) bei strukturellen und personellen Maßnahmen zur Neuausrichtung der Rundfahrt an. Seinen Nachfolger als Tour-Direktor werde der ÖRV in den nächsten Tagen bekanntgeben, so Schaar.