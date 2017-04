diepresse.com

Vojta und Mayr Meistertitel über 10 km

22.04.2017 | 19:27 | (DiePresse.com)

Die Favoriten Andreas Vojta und Andrea Mayr haben sich am Samstag am Vorabend des Vienna City Marathon in Wien die österreichischen Meistertitel im Straßenlauf über 10 Kilometer gesichert.