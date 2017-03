Textversion

04.03.2017 | 18:32 | Markku Datler (Die Presse)

Wenn Salzburg Fußballmeister wird, muss der Klub wahre Stärke zeigen. Denn spielt nur RB Leipzig im Sog des Uefa-Artikels 5 oder auf Konzerngeheiß in der Champions League, ist Österreichs Fußball schlagartig wertlos.

Salzburg verkauft bzw. verliert die besten Spieler, seit Jahren erlebt dieses Transfertheater stets eine Neuauflage. Parallel dazu werden die Bullen trotzdem Meister, gewinnen den Cup – lediglich in Europa erlitt man eher jäh Schiffbruch. Selbst nach neun Anläufen ist die Qualifikation zur Champions League kein einziges Mal gelungen, und auch beim zehnten Versuch muten die Prognosen für Österreichs neuen Fußballmeister vorab schlecht an.

Salzburg hat diese Liga noch nicht gewonnen, doch in Wahrheit haben daran nur noch Anhänger der Konkurrenz emotionale Zweifel. Unbestritten ist der Erfolg, den der Klub auf nationaler Ebene in Serienproduktion einfährt. Sieben Meisterschaften, drei in Serie, ebenso drei Cupsiege in Folge, also ein Triple-Double. Und seit dem Soriano-Transfer prangt eine im österreichischen Fußball wirklich epochale Zahl über dem Stadioneingang: 100 Millionen Euro Einnahmen aus Transfererlösen (in drei Jahren).

Dass es trotzdem als Ausverkauf anmutet und Leipzig knapp 50 Prozent dieser Summe überwiesen hat, ist auch unbestritten. Unverständlich ist folglich, warum Salzburg das zuerst von oben aufgeprägte, ferner institutionalisierte und längst kultivierte Geschäftsfeld nicht noch offensiver bzw. plakativer auslobt, sondern sich offenbar dafür schämt. Es ist weder PR-feindlich noch geschäftsschädigend; im Gegenteil. Das Dasein als Ausbildungsklub und Sprungbrett ist lohnend, Österreichs Liga schadet es auch nicht – und Salzburg siegt so oder so.

Sich zu emanzipieren, eigene Stärke zu zeigen, ist nun auch zwingend notwendig. Dass mit dem Meistertitel die nächste CL-Qualifikation – ob man sie schafft oder nicht, ist hierbei nicht von Belang –, ansteht, ist klar. Doch auch RB Leipzig dürfte international mitspielen nächste Saison, die Uefa-Regeln bezüglich einer Wettbewerbsverzerrung mit zwei Klubs samt gleichem Geldgeber bzw. dem gleichen handelnden Personal (Artikel 5.01, 5.02) sind bekannt: Nur einer darf spielen. Die Uefa schiebt diese Entscheidung bis nach Saisonende hinaus, in der Hoffnung, dass alles bloß Spekulation bleibt und ein Klub an Terrain einbüßt.

Es ist unerlässlich, dass Salzburg stark bleibt, den Platz behält, den Lizenzverzicht nicht einmal erwägt. Es würde die eigene Existenzberechtigung kosten, die Liga ins Unheil stoßen. Es dürfte kein anderer, selbst der Vizemeister nicht, den Platz einnehmen. Salzburg hätte dann jede Integrität verspielt – für Konzerninteressen. Umso wichtiger ist es, 100 Mio. € aus Transfers auszuschildern, wenngleich diese Summe im Pool aller Uefa-Gelder so unbemerkt versickert wie manche Steuerreform. Österreichs Fußball wäre vollkommen wertlos, wenn der Meister seines Sponsors wegen nicht in der Champions League spielen will, wird oder darf.

