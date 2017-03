Textversion

11.03.2017 | 18:22 | Christoph Gastinger (Die Presse)

Das Champions-League-Schauspiel in Barcelona war beste Werbung für den Fußball, der in Österreich nach Erfolgserlebnissen lechzt. Das Nationalteam steht in zwölf Tagen vor einer richtungsweisenden Prüfung.

Glücklich schätzen konnte sich, wer Mittwochabend nicht schon vor der 88. Minute des Champions-League-Achtelfinals zwischen dem FC Barcelona und Paris SG den Blick vom Fernsehgerät abgewandt hatte. Denn was im katalanischen Fußballtempel Camp Nou in den noch folgenden sieben Spielminuten passieren sollte, war geschichtsträchtig, schlicht noch nie zuvor passiert.

Barcelona, von 96.000 heißblütigen Fans, Messi und Neymar angetrieben, schoss tatsächlich noch die drei zum Aufstieg ins Viertelfinale nötigen Tore. Den Kraftakt als simples Fußballwunder abzuhandeln, würde die Leistung der Katalanen nicht ausreichend würdigen.

Spiele wie dieses machen den Fußball einzigartig und attraktiv, sie begeistern Jung und Alt, weil beim Beobachter Leidenschaft und Emotionen geweckt werden. Auf den Abend des 8. März 2017 wird man wohl noch in einigen Jahrzehnten augenreibend zurückblicken. Hierzulande fühlte sich mancher womöglich an den 20. März 1985 erinnert. Im Pokal des Pokalsieger-Viertelfinales hatte Rapid nach dem Hinspiel bei Dynamo Dresden ein 0:3 aufzuholen – und gewann 5:0. Das Spiel sollte als „Wunder von Hütteldorf“ in die Geschichte eingehen, gegenwärtig ist der Rekordmeister von solchen Erfolgsmeldungen weitestmöglich entfernt.

Der österreichische Fußball sucht verzweifelt nach einem Strohhalm, an welchen er sich klammern könnte, der Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt. Auf Klubebene macht wenig bis gar nichts Mut, Ligaprimus Salzburg droht in erschreckend naher Zukunft im Leipziger Red-Bull-Sog international immer mehr unterzugehen.

Und das Nationalteam? Die Mannschaft des angezählten Teamchefs, Marcel Koller, steht in knapp zwei Wochen im WM-Qualifikationsspiel gegen Moldau in Wien vor einem Spiel mit vorentscheidendem Charakter. Wird diese Begegnung nicht gewonnen, findet die Endrunde 2018 in Russland ganz gewiss ohne Österreich statt, und der heimische Fußball verschwindet einmal mehr im Niemandsland. Dorthin zurück, wo er sich schon so viele Jahre aufgehalten hatte, nachdem er im Zuge der Qualifikation für die EM 2016 kurzzeitig ins Rampenlicht vorgestoßen war. Eine schöne Erinnerung.

Allerdings, es gibt tatsächlich auch Positives zu berichten. Salzburgs U19-Auswahl brilliert weiterhin in der Youth League, der Champions League der Jugendmannschaften, schaltete dort nach Manchester City und Paris SG auch Atlético Madrid aus und steht bereits im Halbfinale, wo die Nachwuchskicker des FC Barcelona warten. Salzburg im Champions-League-Halbfinale – bei den „Großen“ ein undenkbares Szenario. Man würde sich ja schon mit dem Erreichen der Gruppenphase zufriedengeben . . .

