Textversion

03.01.2017 | 16:57 | (DiePresse.com)

Gut platziert wie noch nie hat Gerald Melzer als Weltranglisten-68. die Saison 2016 beendet und sogleich das Jahr 2017 perfekt begonnen.

In der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Doha, Katar, bezwang der Niederösterreicher den Franzosen Paul-Henri Mathieu mit 6:7 (2), 6:3, 6:2 und feierte damit erst seinen achten Sieg auf der Tour überhaupt. Das bislang einzige Duell mit Mathieu hatte Melzer 2015 in Hamburg verloren.

Der ÖTV-Daviscup-Teilnehmer erspielte sich dadurch die Möglichkeit eines Duells mit Andy Murray. Der Weltranglistenerste aus Schottland war ebenfalls am Dienstag gegen den Franzosen Jérémy Chardy im Erstrundeneinsatz.