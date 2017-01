Textversion

11.01.2017

Jürgen Melzer überstand in Melbourne die erste Runde der Qualifikation. Barbara Haas steigt am Donnerstag ins Geschehen ein.

Jürgen Melzer hat die Chance auf eine Teilnahme am Hauptbewerb der Australian Open gewahrt. Der 35-jährige Niederösterreicher setzte sich am Mittwoch in der ersten von drei Qualifikationsrunden des ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne gegen den Belgier Joris de Loore in 1:38 Stunden mit 6:2,3:6,6:3 durch. Melzers nächste Hürde ist der als Nummer 13 gesetzte Japaner Taro Daniel.

Der auf Position 296 liegende ÖTV-Spieler hat das bisher einzige Duell mit dem Ranglisten-125. 2016 in Kitzbühel in zwei Sätzen für sich entschieden. Barbara Haas steigt am Donnerstag ins Geschehen ein, sie bekommt es zum Auftakt mit der auf Position drei eingestuften Chang Kai-chen aus Taiwan zu tun. Fix im Hauptbewerb stehen nur der Weltranglisten-Achte Dominic Thiem und Jürgens Bruder, Gerald Melzer.

Der überstand die erste Runde beim mit 75.000 Dollar dotierten Challenger-Turnier in Canberra mit einem 4:6,7:5,7:6(6)-Erfolg gegen den Australier Daniel Nolan. Melzer ist bei dem Event als Nummer zwei gereiht und misst sich im Achtelfinale mit dem Australier Sam Groth.