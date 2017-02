Textversion

Dominic Thiem setzte sich gegen den Deutschen Alexander Zverev in drei Sätzen durch. Gerald Melzer ist in Buenos Aires eine Runde weiter.

Dominic Thiem gewann seine Auftaktpartie beim Hartplatzturnier in Rotterdam gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 3:6, 6:3, 6:4. Im Achtelfinale trifft der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher nun auf Gilles Simon (FRA).

Auch Melzer siegreich

Auch Gerald Melzer ist erfolgreich ins mit 546.680 Dollar dotierte ATP-Turnier in Buenos Aires gestartet. Der 26-Jährige setzte sich in der Auftaktrunde des Sandplatz-Events gegen den als Nummer acht gesetzten Italiener Paolo Lorenzi überraschend klar nach etwas mehr als eineinhalb Stunden mit 6:3,6:3 durch. Achtelfinalgegner ist der argentinische Qualifikant Guido Andreozzi.

Melzer revanchierte sich damit für die bisher beiden Niederlagen gegen den 35-jährigen Lorenzi in der Vergangenheit. 2013 hatte Österreichs Nummer zwei in der Houston-Auftaktrunde genauso in zwei Sätzen verloren wie 2016 im Kitzbühel-Semifinale. Im ersten Satz brachte ein Break zum 4:2 die Vorentscheidung zugunsten des jüngeren Melzer-Bruders. Den zweiten Durchgang startete der ÖTV-Linkshänder fulminant, mit Doppelbreak zog er auf 4:0 davon.

Der Ranglisten-37. aus Italien, der am Sonntag das Quito-Finale knapp verloren hatte, konnte zwar mit einem Rebreak zum 3:5 noch einmal kontern, die Wende blieb aber aus, Melzer beendete die Partie mit seinem zweiten Matchball und einem neuerlichen Break zum 6:3. Gegen Andreozzi kommt es für den Weltranglisten-101. nun zum Premierenduell auf der Tour. Auf Challenger- bzw. Future-Ebene hatte der Argentinier aber 2012 in Sao Paulo und 2016 in Santo Domingo jeweils auf Sand die Oberhand behalten. Der 25-jährige Ranglisten-142. besiegte bereits am Dienstag seinen Landsmann Renzo Olivo mit 2:6,6:4,6:4.