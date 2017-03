Textversion

Titelverteidiger Dominic Thiem unterlag dem US-Amerikaner Sam Querrey in zwei Sätzen. Auch Gerald Melzer verlor in Sao Paulo.

Es war nicht der Tag der österreichischen Tennis-Herren: Dominic Thiem und Gerald Melzer mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. Titelverteidiger Thiem unterlag dem Amerikaner Sam Querrey im Viertelfinale beim mit 1,491 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Acapulco (ATP-500) mit 6:1 und 7:5.

2016 hatte er im Finale gegen den Australier Bernard Tomic die Oberhand behalten. Zuletzt hatte Österreichs Nummer eins in Rio de Janeiro auf Sand seinen zweiten ATP-500-Titel und zugleich achten Karriere-Turniersieg geholt.

Auch Melzer erging es auf Sand im Achtelfinale in Sao Paulo (ATP, 455.565 Dollar) nicht besser. Er schied gegen den Argentinier Diego Sebastian Schwartzman mit 6:2 und 6:2 aus.

Kitzbühel ohne Thiem

Thiem wird heuer nicht beim ATP-Turnier in Kitzbühel spielen. Die Organisatoren des für 29. Juli bis 5. August angesetzten Events gaben am Freitag per Aussendung bekannt, dass der 23-Jährige vier Wochen vor den US Open beim parallel stattfindenden ATP-500-Turnier in Washington auf Hartplatz antreten wird. Beim ATP-250-Event in Kitzbühel wird auf Sand gespielt.