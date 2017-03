Textversion

Überraschend klar gewinnt Dominic Thiem sein Achtelfinal-Spiel gegen den Franzosen Gaël Monfils in zwei Sätzen. Nun trifft er auf den Schweizer Stan Wawrinka.

Überraschend klar hat Dominic Thiem am Mittwoch (Ortszeit) das Viertelfinale des mit 7,91 Millionen Dollar dotierten Tennis-ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Er fertigte den Franzosen Gaël Monfils mit 6:3, 6:2 ab. Am Donnerstag trifft Thiem nun auf den Schweizer Stan Wawrinka.