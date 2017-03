Textversion

26.03.2017 | 13:06 | (DiePresse.com)

Ein müder Dominic Thiem unterlag dem Kroaten Borna Coric in zwei Sätzen. Nun gilt die Konzentration ganz der Sandplatz-Saison.

Das zweite Masters-1000-Turnier des Jahres ist für Dominic Thiem bereits nach seinem ersten Einzel vorüber. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher musste sich am Samstag in der zweite Runde von Miami überraschend dem 20-jährigen Kroaten Borna Coric mit 1:6,5:7 geschlagen geben. Für Thiem ist der lange Übersee-Trip damit vorüber, er steigt am 16. April in Monte Carlo in die Sandsaison ein.

"Es gibt nicht viel zu sagen. Ich habe echt sehr gut gespielt die letzte Woche, ich spiele auch jetzt zur Zeit gut. Das Match bereitet mir nicht wirklich Sorgen", sagte Thiem, der andere Gründe für seine Niederlage sah. "Es war eine sehr lange Reise, sehr kräfteraubend, natürlich habe ich das auch ein bisserl gemerkt. Es war gegen einen guten Gegner heute zu wenig von mir", konstatierte der 23-jährige Niederösterreicher. "Die Niederlage ist zwar bitter, aber jetzt geht es auf Sand, und darauf freue ich mich sehr."

Thiem hatte zuvor im ersten Duell mit Coric einen schlechten Start erwischt. Nach Breaks zum 0:2 und zum 1:5 ging der Satz nach weniger als einer halbe Stunde mit 1:6 verloren. Fehlerhaftes Spiel des Weltranglisten-Achten prägte auch den Beginn des zweiten Satzes, der 20-jährige Coric nahm in einem hartumkämpften erstem Game Thiem gleich wieder das Service ab.

Zwei Schläger müssen daran glauben

Im zweiten Spiel kam Thiem zu seinen ersten Breakbällen, holte sich den Aufschlag zum 1:1 zurück und ging anschließend mit 2:1 erstmals in dieser Partie in Führung. Der 23-Jährige fand immer besser ins Spiel und brachte seine Aufschlag-Games souverän durch, haderte als Rückschläger aber oft mit seiner Performance und ungenützten Chancen. Nach dem zweiten vergebenen Break- und Satzball zum 6:4 schmiss Thiem das Racket auf den Boden, sammelte sich wieder und bekam eine dritte Chance. Nachdem er diese erneut ausgelassen hatte, zerstörte er den Schläger.

"Das passiert immer wieder einmal, natürlich war ich ein bisserl gereizt auch. Es hat sich ein bisserl zusammengestaut, und manchmal müssen die Emotionen raus", erklärte Thiem später. Er bekam dann auch sonst die Möglichkeit emotional abzukühlen, denn Regen verhinderte bei 5:4 für Thiem, Aufschlag Coric und Einstand dann für knapp vier Stunden eine Fortsetzung. Nach Wiederbeginn gelang Coric aber das 5:5 und das Break zum 6:5. Damit war das Match entschieden, nach knapp 91 Minuten hatte Coric den Sieg in der Tasche.

Wetter und Wind wollte Thiem keinesfalls als störend empfunden haben. "Nein, ich bin jetzt die fünfte Woche unterwegs, habe jede Woche Turnier gespielt, sehr viele Matches, Reisen, Jetlags, das habe ich einfach gespürt heute. Das war, denke ich, der Hauptgrund", rekapitulierte Thiem, der in Indian Wells noch bis ins Viertelfinale vorgedrungen war.

Vorfreude auf Sand ist groß

Nun kehrt Thiem auf seinen Lieblingsbelag zurück, auf dem er in Rio de Janeiro auch seinen ersten Saisontitel geholt hatte. "Zur Zeit bin ich schon müde, aber ich denke, das wird sich mit ein paar Tagen Pause regeln", verriet Thiem, der froh ist, wieder nach Europa zurückzukehren. "Das wird wieder eine sehr anstrengende Tour, aber ich bin jetzt einmal froh, dass ich für vier Monate in Europa bin. Keine zu langen Reisen, keine Jetlags mehr - ich freue mich auf meinen Lieblingsbelag."

Im Ranking verliert Thiem an Boden, da er im Vorjahr in Florida erst im Achtelfinale ausgeschieden war. Er wird zumindest auf Platz neun zurückfallen.