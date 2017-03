Textversion

31.03.2017 | 10:02 | (DiePresse.com)

Achtzehn Jahre nach seinem Debüt bei einem Masters-1000 in Miami steht Roger Federer dort im Halbfinale.

Der 35-jährige Schweizer setzte sich am Donnerstag bei dem Masters-1000-Turnier als Nummer vier gegen den Tschechen Tomas Berdych (10) mit 6:2,3:6,7:6(6) durch. Nächster Gegner des Gewinners der Australian Open ist Nick Kyrgios (AUS) oder Alexander Zverev (GER).

Wie schon in der Runde zuvor (7:6,7:6 gegen Roberto Bautista) hatte Federer kein leichtes Spiel. Doch nach fast zwei Stunden feierte er im 24. Duell mit Berdych den 18. Sieg und nach dem Titelgewinn in Indian Wells schon den zehnten Erfolg in Serie.