31.03.2017 | 21:02 | (DiePresse.com)

Der als Nummer 5 gesetzte Spanier qualifizierte sich für sein fünftes Endspiel im Süden Floridas.

Rafael Nadal steht wie erwartet als erster Finalist des Masters-1000-Turniers in Miami fest. Der als Nummer 5 gesetzte Spanier besiegte am Freitag den ungesetzten Italiener Fabio Fognini 6:1,7:5 und qualifizierte sich damit für sein fünftes Endspiel im Süden Floridas. Will er auch seinen ersten Miami-Titel holen, muss er entweder gegen Roger Federer oder Nick Kyrgios bezwingen.

Das Generationen-Duell zwischen dem Schweizer Superstar Federer und dem Australier Kyrgios steht in der Nacht auf Samstag (01.00 Uhr MESZ) auf dem Programm.

Nadal stellte im direkten Duell mit Fognini auf 8:3-Siege. Er hofft in Miami auf seinen insgesamt 70. Titel. Es ist nach den Australian Open (Niederlage gegen Federer) und Acapulco (Niederlage gegen Sam Querrey/USA) sein drittes Endspiel 2017.