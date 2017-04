Textversion

02.04.2017 | 20:51 | (DiePresse.com)

Mit seinem Sieg gegen Rafael Nadal klettert der Schweizer im ATP-Ranking auf Platz vier. Sein 91. Karriere-Titel brachte ihm 1,18 Millionen Dollar Preisgeld.

Roger Federer hat am Sonntag seine Siegesserie seit seinem Comeback fortgesetzt. Der 35-jährige Schweizer holte nach den Australian Open und Indian Wells in Miami auch den dritten großen Turniertitel in diesem Jahr mit einem 6:3,6:4-Finalerfolg über Rafael Nadal.

Federer gewann damit das vierte Aufeinandertreffen gegen Nadal in Serie.

Im ATP-Ranking klettert der ehemalige Weltranglistenerste mit seinem Sieg nun auf Platz vier. Der 30-jährige Nadal rutscht an die fünfte Position.

Sein 91. Karriere-Titel brachte Federer 1,18 Millionen Dollar Preisgeld.