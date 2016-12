Textversion

22.12.2016 | 18:03 | (Die Presse)

Die Fronten gegen die des Dopings bezichtigten russischen Biathleten verhärten sich. Konkurrierende Verbände fordern als Konsequenz die Absage von Weltcuprennen in Russland.

Salzburg. Die Nachricht hatte ihre erschütternde Wirkung nicht verfehlt. Nicht weniger als 31 russische Biathletinnen und Biathleten werden verdächtigt, gedopt zu haben. Das geht aus dem McLaren-Report der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) hervor. Am Donnerstag tagte der Vorstand des Biathlon-Weltverbands (IBU), Urteil wurde bis Redaktionsschluss keines öffentlich gemacht. Vor der Sitzung hatte der russische Verband seine Kooperationsbereitschaft betont, doch schon jetzt ist der Imageschaden enorm. Die schweren Vorwürfe würden seine Mannschaft zweifelsohne beeinträchtigen, meinte der Deutsche Ricco Groß, Cheftrainer der Russen. „Einige Athleten werden definitiv grundlos mitbelastet.“

Branchenführer Martin Fourcade aus Frankreich hat seine Kollegen zum Boykott aufgerufen, sollten die Funktionäre nicht hart durchgreifen. Seit Mittwoch verhärten sich die Fronten gegen Russland weiter. Zunächst hatte der tschechische Verband (CSB) gefordert, künftig keine Wettbewerbe mehr in Russland auszutragen, und dies auch schriftlich bei der IBU platziert. Alle in Russland geplanten internationalen Biathlon-Wettbewerbe müssten sofort abgesagt und an andere Länder vergeben werden, so das Verlangen der Tschechen. CSB-Präsident Jiri Hamza hatte zuvor in Interviews noch deutlichere Worte gefunden: Es habe gar keinen Sinn mehr, den Weltcup im März im russischen Tjumen vorzubereiten, „weil die Sportler dort eh nicht hinfahren werden. Die tschechischen jedenfalls nicht.“

Tschechien blieb mit seiner Haltung nicht lang allein. Zunächst schlossen sich die Briten an, als Konsequenz aus den „gehirngewaschenen, verblendeten und unehrlichen Kommentaren der russischen Weltcup-Biathleten, dass es im McLaren-Report um Politik und nicht um Sport gehe“. Wenig später wurde bekannt, dass auch Norwegen, die schon traditionell beste Biathlon-Nation der Welt, den Boykott von Weltcup-Rennen in Russland fordert. „Das systematische Doping in Russland schadet unserem Sport sehr“, heißt es in dem Brief der Norweger an die IBU. Nun müsse entschlossen gehandelt werden, wolle man nicht vor den Sponsoren, Medien und Biathlon-Fans das Gesicht verlieren. Österreich hält sich in dieser Causa bislang zurück. ÖSV-Sportdirektor Markus Gandler meinte, man dürfe keine Pauschalverdächtigungen aussprechen. „Solange es keine Fakten gibt, darf man niemanden verurteilen.“

Kein neues Problem

Bei den Doping-Affären im Biathlon waren nicht immer, aber oft Russen beteiligt. 2014 etwa wurden sie mit der höchstmöglichen Disziplinarstrafe von 100.000 Euro belegt. Vier Jahre zuvor forderten Skijäger aus 23 Nationen in einem offenen Brief härtere Strafen für Dopingbetrüger, drei russische Weltklasse-Biathleten waren damals überführt worden. Ihr Verband RBU kam mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro davon. Vor Kurzem standen Gottlieb Taschler, einst Vizepräsident im Weltverband IBU, und sein Sohn Daniel im Blickpunkt. Taschler wurde wegen Kontakten zum Dopingarzt Michele Ferrari bis zum 12. Juni 2018 gesperrt. Im November wurde seine Berufung zurückgewiesen, dennoch ist Taschler weiter Organisationschef des Weltcups in Antholz. Zuletzt war Taschler, der die Vorwürfe zurückweist, mit einer Delegation auf Einladung des italienischen Außenministeriums sogar offizieller Gast in Rom. Denn 2020 steigt die Biathlon-WM in Südtirol.

Ob die Titelkämpfe ein Jahr später im russischen Tjumen stattfinden, ist offen. Der Druck auf die IBU, es dem Bobverband gleichzutun und die Russen kollektiv zu bestrafen, ist groß. Das wäre für die Stadt zwar eine Katastrophe, sagte der Gouverneur des Gebiets Tjumen, Wladimir Jakuschew, „aber noch fürchterlicher wäre der Ausschluss der russischen Mannschaft von internationalen Wettbewerben“. (DPA/cg)