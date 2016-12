Textversion

27.12.2016

Der Norweger Kjetil Jansrud gewann auch den dritten Saisonbewerb in Santa Catarina. Hannes Reichelt wurde Zweiter.

Kjetil Jansrud hat auch den Super-G in Santa Catarina für sich entschieden. Der Norweger triumphierte vor Hannes Reichelt (+0,60) und dem Italiener Dominik Paris (+0,65) und feierte damit im dritten Saisonbewerb den dritten Sieg - das gelang in dieser Disziplin zuletzt Hermann Maier 1999. Mit Max Franz (5./+1,24) und Vincent Kriechmayr (7./+1,45) schafften es zwei weitere Österreicher in die Top Ten.

Marcel Hirscher lag mit 3,43 Sekunden Rückstand weit zurück, für den Salzburger war das Speedrennen vor allem Training für die Kombination am Donnerstag.