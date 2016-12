Textversion

30.12.2016 | 07:49 | (DiePresse.com)

Beim 3:2-Sieg nach Overtime der Detroit Red Wings bei den Ottawa Senators schoss der Steirer den Treffer zum 1:0.

Thomas Vanek ist in der NHL ein Treffer gelungen. Beim 3:2-Sieg nach Overtime der Detroit Red Wings bei den Ottawa Senators am Donnerstag (Ortszeit) schoss der Steirer den Treffer zum 1:0. Michael Grabner gelang beim 6:3-Erfolg der New York Rangers bei den Arizona Coyotes in Glendale kein Tor.