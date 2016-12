Textversion

30.12.2016 | 17:49 | Markku Datler (Die Presse)

Es gibt keine Auerhähne oder Schweißgeräte mehr, die sich Sieger als Sachpreise aussuchen dürfen. 2017 wird das Preisgeldsystem revolutioniert, aber der Sport noch extremer.

Früher wartete auf siegreiche Adler ein ausgestopfter Auerhahn. Oder ein Fernseher, Radiowecker oder Mixer – im Skispringen gab es lange kein Preisgeld, sondern einen bunt bestückten Gabentisch, an dem sich, dem Klassement zufolge, die Athleten bedienen konnten. Erst Mitte der 1980er-Jahre hielt das Geld Einzug, nun ist es aber auch in keiner Sportart mehr wegzudenken. Im Gegenteil; Industrie und Eventkultur kreieren sogar den Eindruck, dass höhere Dotationen auch für höhere sportliche Qualität bürgen. Dass Profisportler eher dort starten, spielen oder springen, wo es mehr Geld gibt, ist logische Folge.

Bei der Vierschanzentournee gab es stets das übliche, im Weltcup gängige Preisgeld. Und ein Auto, mit dem Gewinner aus Skandinavien überhaupt nichts anzufangen wussten und oft dankend darauf verzichteten wegen zu hoher Einfuhrzölle und Steuern. 10.000 Schweizer Franken warten in der Gegenwart auf den Sieger, das sind umgerechnet knapp 9000 Euro. Der Gesamtsieger darf noch eine Prämie in Höhe von 18.000 Euro in Empfang nehmen.

Revolution in Norwegen

Im Skispringen kündigt sich im März 2017 eine weitreichende, vor allem für Sieger lukrative Revolution an. Die Suche nach Sponsoren, TV-Verträgen und anderen Geldquellen führte dazu, dass eine neue Eventserie aus dem Boden gestampft wurde. In Norwegen schlossen sich die Austragungsorte Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund zusammen und gründeten den Bewerb Raw Air. Es warten von 10. bis 19. März sechzehn Sprünge, vier Einzel- und zwei Team-Konkurrenzen.

„Es ist kraftraubend, extremer und intensiver als alles bisher erlebte“, trommelt Manager Arne Åbråten bereits unermüdlich die Werbetrommel für dieses Pendant zur Vierschanzentournee. Dass man mit Tradition allein weder etwas gewinne noch Geld verdienen könne, sagte der Norweger nicht. Dennoch lobte er die für Skisprungdimensionen schier unvorstellbare Summe von 100.000 Euro aus, die sich die Top 3 dieser Norge-Tournee teilen dürften. 60.000 Euro erhalte allein der Sieger; zusätzlich freilich zum normalen FIS-Preisgeld. Es ist eine knappe halbe Million Euro, die auf den vier Schanzentischen serviert wird.

Raw, aber nicht Wrestling

Dass Raw Air der echten Tournee kurzerhand den Rang ablaufen könnte, glaubt Åbråten nicht. „Wir treten nicht zu diesem Event in Konkurrenz, wir haben Respekt vor der Tradition. Aber wir entwickeln etwas Neues. Einen Bewerb für die Zukunft!“ Auch sei alles mit dem Weltverband FIS und Vermarktern abgesprochen, da gebe es keinerlei Ängste. Dass der Name eher an Wrestling erinnert denn an Skispringen, sei kein Schaden. Extrem, populär, das verkaufe sich.

In Norwegen geht es im März los, dieser Termin sei auch wichtig, weil damit weder die Tournee noch andere Events gestört würden. Zudem, nach Olympia oder Weltmeisterschaften, zumeist im Februar, warte dann noch ein finales Highlight. Der Lockruf des Geldes wird dafür sorgen, dass auch tunlichst die Topstars dann dabei sind und keiner, das sehen die Regeln vor, einen Sprung auslassen wird, selbst in der Qualifikation (Prolog) nicht. Die Begierde nach Extremen, Neuem oder Weiterem verlangt neue Ideen, sagt Åbråten. „Skispringen am Limit“, so vermarktet es die Skisprungszene selbst.

Es ist ein Augenblick, der in gewisser Weise auch an das Ende der ausgestopften Auerhähne, Bügeleisen, Schweißgeräte, Radios und Fernseher erinnert, die auf dem Gabentisch als Beute prangten. Nun kommt eben mehr Geld ins Spiel – dass es im Vergleich mit den Alpinen, Golf oder Tennis weiterhin als schlichte Gabe anmutet, verleiht dem Ganzen aber einen gewissen Charme.