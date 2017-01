diepresse.com

Die Schneekönigin setzt ihre Rekordjagd fort

02.01.2017 | 18:04 | (Die Presse)

Mikaela Shiffrin geht am Dienstag als große Favoritin in den Flutlichtslalom in Zagreb. Dem US-Jungstar gehört unbestritten die Zukunft, die Helden vergangener Tage feiern am Mittwoch das 50-Jahr-Jubiläum des Ski-Weltcups.