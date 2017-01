Textversion

03.01.2017

Bernadette Schild ist in Zagreb nach dem ersten Durchgang Zweite hinter der Slowakin Veronika Velez-Zuzulova. Mikaela Shiffrin fädelte ein.

Der fünfte Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Damen in dieser Saison wird eine neue Siegerin bringen. Mikaela Shiffrin, die bisher jedes Rennen in dieser Disziplin gewonnen hatte, fädelte in Zagreb im ersten Durchgang ein. An der Spitze des Klassements stand nach 35 Läuferinnen die Slowakin Veronika Velez-Zuzulova, 0,39 Sekunden dahinter lauerte auf Platz zwei die Salzburgerin Bernadette Schild.

Ihre Landsfrau Michaela Kirchgasser rangierte auf dem elften Platz, die Kärntnerin Katharina Truppe war als 13. ebenfalls noch unter den Top 15. Die österreichischen Slalom-Damen warten seit knapp zwei Jahren auf einen Stockerlplatz. Zuletzt war die mittlerweile zurückgetretene Kathrin Zettel am 4. Jänner 2015 in Zagreb als Zweite auf dem Podest gestanden. Der zweite Zagreb-Durchgang startet um 16.15 Uhr.