Textversion

04.01.2017 | 10:59 | (DiePresse.com)

Michael Hayböck laboriert an einem grippalen Infekt. Für das Heimspringen in Bischofshofen soll der Salzbruger fit werden.

Michael Hayböck wurde in der Nacht vor dem Bergiselspringen von einer Virus Infektion erwischt. Der Oberösterreicher wird damit für den heutigen Bewerb ausfallen und versuchen für das Heimspringen in Bischofshofen fit zu werden. Pikant: Stefan Kraft, derzeit Gesamtzweiter in der Tournee-Wertung, teilte sich bislang mit Hayböck das Zimmer.

"Michael hat einen Grippalen Infekt erwischt, der mit einer Magen-Darm Infektion einher geht. Leider ist er so geschwächt, dass er heute nicht starten kann", sagte ÖSV-Teamarzt Dr. Peter Baumgartl: "Wir sind aber zuversichtlich, dass er bis zum Bewerb in Bischofshofen wieder einsatzfähig sein wird."