04.01.2017 | 17:54 | von Markku Datler (DiePresse.com)

Grenzwertig, aber gewertet: Daniel-André Tande siegte in Innsbruck und ist neuer Gesamtführender. Nur noch Kamil Stoch kann ihn abfangen, Stefan Kraft ist geschlagen.

Innsbruck/Wien. Skispringen ist eine Freiluftsportart, der Umgang mit sensiblen Athleten niemals leicht. Bei Böen, Stürzen, Unterbrechungen, Zuwarten oder fragwürdigen Disqualifikationen wie im Fall des Jungadlers Stefan Huber ist den Verantwortlichen harsche Kritik gewiss. Insbesondere dann, wenn die Vierschanzentournee läuft und das Bergisel-Springen so chaotisch, ja grenzwertig war. Doch abgesprungen sind bis auf Severin Freund und Michael Hayböck (erkrankt) alle. Stellen sich Athleten denn eigentlich nie die Sinnfrage?

Nutznießer dieser Windlotterie, eines schmerzhaften Trainingssturzes von Kamil Stoch und eines Magen-Darm-Virus, der Stefan Kraft gehörig Kraft geraubt hat, war der Norweger Daniel-André Tande (128,5 Meter). Der Sieger des Neujahrsspringens gewann auch in Innsbruck – der Bewerb wurde nach einem Durchgang abgebrochen –, und ist neuer Tournee-Leader. Er führt nun mit 1,7 Punkten, umgerechnet 94 Zentimeter, vor Stoch, der Vierter (120,5) wurde.

Kraft fiel als 18. (116 Meter) zurück, er hat 16,6 Punkte Rückstand (9,2 Meter) und ist vor dem Finale am Dreikönigstag in Bischofshofen (16.45 Uhr) so gut wie aus dem Rennen um den Gesamtsieg. Ob Stoch, der Schulterschmerzen hatte und den linken Arm nicht bewegen konnte, den Norweger fordern kann, bleibt abzuwarten.

Der Salzburger, 23, haderte jedenfalls mit dieser Situation, „ändern kannst du es jetzt auch nicht mehr. Es zipft mich an, so einen Sprung schaffe ich immer. Das Virus war nicht schuld, ich hatte einfach keinen Luftpolster. Bitter, es bringt nichts. Aber 17 Punkte sind nicht unmöglich“, machte sich Kraft zumindest einen Hauch Hoffnung.

Es bot sich somit ein höchst ungewohntes Bild bei dieser Tournee: Erstmals stand kein ÖSV-Adler auf dem Podest. Dass der Wind den Norweger Robert Johansson auf Platz zwei beförderte und auch dem Russen Jewgenij Klimow sein erstes Weltcuppodest überhaupt bescherte, war logische Folge.

Kasais 100. Tourneebewerb

1992, also ein Jahr bevor Stefan Kraft geboren wurde, feierte der Japaner Noriaki Kasai seinen ersten Erfolg, er gewann die Skiflug-WM. Mittlerweile ist er 44 Jahre alt, und der „Flugsaurier“ feierte auf dem Bergisel seinen 100. Tourneebewerb, wurde mit 125,5 Metern Zehnter. „Ich liebe Skispringen. Ich mache so lange weiter, wie es meine Knochen zulassen.“ Vielleicht springt er sogar bis 2026, dann wäre er 54 und würde möglicherweise gegen die Söhne derer antreten, die ihn jetzt schon nicht besiegen konnten.

100 Tourneespringen, selbst für einen der, wie er, seit 1988 durch die Welt der Schanzen tingelt, seien „eine imponierende Marke“, so Kasai. 17 Siege hat er zu Buche stehen, seit 2014 wartet der Angestellte des Wohnungsbauunternehmens Tsuchiya Holdings in Hokkaidō und Vater einer zweijährigen Tochter schon wieder auf einen Erfolg. Er war lang verletzt, der Trainingsrückstand mache ihm zu schaffen. Dass er auch diese, seine 26. Tournee, nicht gewinnen wird, wisse er. Der Begriff des Aufgebens bleibt ihm fremd. Er kommt wieder, träumt von WM-Gold im Februar in Lahti. Selbst Olympia-Gold 2018 will der Evergreen, der seit 16 Jahren eisern Diät hält, nicht abschreiben.

Ältester Medaillengewinner bei Olympia und Japans Rekordhalter mit 240,5 Metern ist er längst, Geld war noch nie ein Antrieb für ihn. Noriaki Kasai hat einfach Spaß am Springen. Ihm sind Wind und Böen einerlei, er schimpft nicht, er ärgert sich nicht. Kasai springt weiter.

Vierschanzentournee Innsbruck

1. Daniel-André Tande (NOR) 125,7 (128,5)

2. Robert Johansson (NOR) 123,1 (133)

3. Jewgenij Klimow (RUS) 119,1 (127)

Weiters, 4. Stoch (POL) 117,4 5. Stjernen (NOR) 117,1 6. Kot (POL) 117 7. Fettner 116,7 (120), Zyla (POL) 116,7 9. Colloredo (ITA) 114,4 10. Kasai (JPN) 114,3; 18. Kraft 103,3 (116) 23. Aigner 100,7 (114) 27. Kofler 98,4 (111,5) 30. D. Huber 92,3 (108).

Tourneewertung: 1. Tande 710,3 2. Stoch 708,6 3. Kraft 693,7 4. Zyla (POL) 686,7 5. Fettner 671,1.

Finale am Dreikönigstag: Bischofshofen (16.45 Uhr).