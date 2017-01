Textversion

05.01.2017 | 19:18 | (DiePresse.com)

Der Deutsche Andreas Wellinger steigerte den Schanzenrekord auf 114,5 Meter. Insgesamt sind neun Österreicher im Bewerb.

Manuel Fettner hat am Donnerstag mit einem Flug auf 141,5 Meter in der Qualifikation für das Finale der Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen den zweiten Rang belegt. Besser war bei erneut wechselnden Windverhältnissen nur Andreas Wellinger. Der Deutsche steigerte den zwölf Jahre als Schanzenrekord von Daiki Ito um eineinhalb auf 144,5 Meter.

Michael Hayböck und Stefan Kraft fühlen sich nach Viruserkrankungen besser. Sie platzierten sich auf den Rängen 15 (134 m) bzw. 20 (132). Tournee-Spitzenreiter Daniel Andre Tande verpatzte als 39. seinen Sprung (121 m). Neun Österreicher sind im Bewerb am Freitag (16.45 Uhr/live ORF eins) dabei.

Ergebnisse der Qualifikation für den vierten Bewerb der 65. Vierschanzen-Tournee in Bischofshofen vom Donnerstag:

1. Andreas Wellinger (GER) 144,5 (144,5)

2. Manuel Fettner 144,1 (141,5)

3. Stephan Leyhe (GER) 141,3 (142)

4. Piotr Zyla (POL) 139,8 (137)

5. Maciej Kot (POL) 134,8 (138)

6. Anders Fannemel (NOR) 133,5 (139)

Weiter:

15. Michael Hayböck 128,5 (134)

20. Stefan Kraft (AUT) 124,7 (132)

23. Elias Tollinger 113,3 (124,5)

29. Markus Schiffner 106,0 (119,5)

35. Thomas Hofer 100,1 (118,5)

39. Daniel Andre Tande (NOR) 97,1 (121)

43. Florian Altenburger 93,9 (117)

45. Andreas Kofler (AUT) 88,9 (112,5)

47. Philipp Aschenwald 86,1 (111)

Nicht für den Bewerb qualifiziert u.a.:

51. Clemens Leitner 81,7 (114)

55. Simon Ammann (SUI) 76,6 (110)

59. Markus Rupitsch (alle AUT) 58,6 (101,5)

Disqualifiziert u.a.:

Janni Reisenauer (AUT) 81,2 (108,5) wegen Anzug

Nicht angetreten: Kamil Stoch (POL), Markus Eisenbichler (GER)