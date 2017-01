Textversion

07.01.2017 | 13:19 | (DiePresse.com)

Tessa Worley hat beim Riesentorlauf in Maribor ihren dritten Saisonsieg in diesem Winter gefeiert. Die Österreicherinnen versagten.

Die Französin war am Samstag in Maribor 0,16 Sekunden schneller als die Italienerin Sofia Goggia, die Schweizerin Lara Gut wurde Dritte. Die Halbzeit-Führende Mikaela Shiffrin fiel in der Entscheidung auf Rang vier zurück. Die ÖSV-Damen erlebten eine historische Pleite, als Beste wurde Ricarda Haaser 23.

Michaela Kirchgasser kam auf Platz 24, als 26. holte die Salzburgerin Stephanie Resch ihre ersten Weltcup-Punkte. Anna Veith und Katharina Truppe fielen im zweiten Durchgang aus. Annähernd so schlecht waren die ÖSV-Athletinnen zuletzt am 4. Jänner 1985 ebenfalls in Maribor klassiert gewesen. Damals belegte die Vorarlbergerin Anita Wachter den 22. Platz.