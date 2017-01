Textversion

07.01.2017 | 18:31 | von Markku Datler (Die Presse)

Kamil Stoch schrieb Geschichte als Tourneesieger, Piotr Zyła überraschte als Gesamtzweiter – nun rätselt die Szene über das Geheimnis der Polen. Die ÖSV-Adler haben Aufholbedarf.

Wenn man etwas von der 65. Vierschanzentournee lernen kann, ist es die Tatsache, dass sich harte Arbeit, Vertrauen, Glauben und Hingabe am Ende doch auszahlen. Denn wer in den vergangenen zwei Saisonen in den Ergebnislisten nach dem Polen Kamil Stoch gesucht hatte, wurde keineswegs fündig, sondern suchte mitunter vergebens. Der Doppelolympiasieger von Sotschi 2014 und Weltmeister von 2013 war verschwunden, in einem Tief gefangen und nach einer Knöcheloperation nicht mehr in der Lage, die Ansprüche und Anforderungen im Spitzensport zu erfüllen. Jetzt ist der 29-jährige Springer aus Zakopane wieder obenauf. Ein Überflieger, der Olympia, WM, Gesamtweltcup und Tournee gewonnen hat – dieses Kunststück haben zuvor nur Matti Nykänen (FIN), Espen Bredesen (NOR), Jens Weißflog (GER) und Thomas Morgenstern geschafft.

Es ist getrost davon auszugehen, dass sich seine Form bis zur Nordischen WM in Lahti (ab 23. Februar) konservieren lässt. Trainer Stefan Horngacher wird Stoch zudem auch Ruhepausen gönnen, er wird wie viele andere die anstrengende Reise nach Sapporo auslassen.



Goldmission Lahti. Der Wörgler, 47, wird nichts unversucht lassen, um weiterhin den besten Schnitt, den besten tragfähigen Stoff für die Anzüge aufzutreiben. Sie sollen, wird am Schanzentisch gemunkelt, einer der ausschlaggebenden Gründe dafür sein, warum das Team Polen derart überlegen aufgetreten ist im Rahmen dieser Tournee. Nicht umsonst wurde Piotr Zyła Zweiter in der Gesamtwertung oder flattert der zuvor kaum auffällig gewordene Maciej Kot in die Top Ten und wird Gesamtvierter. Es bedarf für diese Prognose keinerlei mathematischen oder gar hellseherischen Talents: Treten Horngachers Schützlinge so auch in Lahti auf, machen sie es ihrem Trainer nach. Er gewann 2001 im Teambewerb von der Kleinschanze Gold. Am Know-how und der nötigen Ortskenntnis wird diese Goldmission also gewiss nicht scheitern.



Ruhe im ÖSV-Adlerhorst. Spätestens bei der WM wird sich zeigen, wie geschickt Österreichs Skispringer im Umgang mit Niederlagen wirklich sind. Bei der Tournee wurde deutlich, dass allen, durch die Bank, mitunter die Nerven einen Streich spielten. Manchmal sprach die Körperhaltung Bände, mitunter musste Schneider Mathias Hafele Sonderschichten mit der Nähmaschine einlegen. Es gab dennoch beachtliche Einzelerfolge wie den Tagessieg von Stefan Kraft in Oberstdorf oder den zweiten Platz von Michael Hayböck in Bischofshofen, doch diese Geschlossenheit, wie sie Polen oder auch Norwegen vorzeigten, war in den Ergebnislisten nicht zu finden.

Das Finale am Dreikönigstag war bis auf Hayböcks Podestplatz und einen sehenswerten Satz auf 142 Meter eher zum Fürchten, der Absturz von Kraft sollte als dringliches Alarmsignal verstanden werden. Freilich, ein Virus hatte ihm die Kraft geraubt, seine Aussagen irritierten jedoch schon in Innsbruck. Er schien auf der Suche, nach sich, der Form. Er sagte, „ausgebrannt“ zu sein. Fehlte ihm womöglich der Glaube an sein Können?

Cheftrainer Heinz Kuttin stellte sich jedenfalls schützend vor die Seinen, das zeugt von Charakter und Stärke. Es gab schon Cheftrainer, die zuerst ihr Image aufpolierten und schlechte Sprünge nicht auf ihre Kappe nehmen wollten. Dass ein Spitzenplatz in der Tourneewertung verpasst wurde, sei bedauerlich, sagte nun Kuttin, aber das funktioniere nur, „wenn man gesund ist“. Und dafür lieferte Kraft den dienlichen Beweis mit seinem Absturz vom dritten auf den sechsten Rang.

Skispringen sei eine Gefühlssache, Nuancen entscheiden über Anfahrtshocke, Absprung und Landung. Letztendlich hängt vieles sogar nur vom Bindungsschnürchen ab, wenn die Stabbindung nicht hält. Wer gehe denn ins Büro, wenn er vom Norovirus geplagt werde, fragte Kuttin. Seine Athleten seien gesprungen, und das dürfe nicht außer Acht gelassen werden. Eines war dennoch offensichtlich: Bis auf Hayböck und Kraft hatte sich kein Adler aufgedrängt, um als Medaillentipp in Lahti zu gelten. Manuel Fettner fehlte einmal mehr die nötige Konstanz, Andreas Kofler springt weiterhin mit dem Verlauf einer Achterbahn.



Und jetzt Schlierenzauer. In Bischofshofen ist erstmals seit langer Zeit auch wieder Gregor Schlierenzauer bei einem Event aufgetaucht. Der Stubaier wird nach seiner Verletzung am 13. Jänner in den Weltcup zurückkehren, sich in Wisła erstmals wieder mit anderen messen, in Konkurrenz treten. Die einjährige Auszeit ist vorbei, der Rekordsieger im Weltcup (53) fühlt sich bereit, er habe Lust auf den Absprung. Aber ob er wieder zu alter Größe anheben kann, bleibt abzuwarten. Für das Teamgefüge ist seine Anwesenheit belebend, es kommt sofort frische Bewegung ins Spiel.

Ähnlich wie Stoch sprach Schlierenzauer von Visionen, Zielen, er habe Wünsche, womöglich auch Sehnsüchte. Olympiagold ist immer ein Thema, aber weit weg. Ein WM-Start wäre wunderbar, für sein Comeback sind die Ziele relativ niedrig angesetzt. Der einstige „Überflieger“ sieht es als Aufbaujahr. Es ist ein Herantasten, das Zurückgewinnen von Energie und Selbstvertrauen. Die richtigen Worte wird Manager Hubert Neuper finden. Fehlt nur noch der passende Anzug.