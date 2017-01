Textversion

Anna Gasser musste sich beim Comeback nur der Britin Katie Ormerod geschlagen geben. Die Vergabe der Kristallkugel wurde damit vertagt.

Anna Gasser hat sich bei ihrem Comeback nach Kniegelenksblessur stark zurück gemeldet. Die Kärntnerin, die die ersten drei Saisonbewerbe gewonnen hatte, belegte beim Big Air in Moskau den zweiten Platz und steht damit kurz vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel. Einzig verbliebene Rivalin ist Tagessiegerin Katie Ormerod (GBR), die beim Finale in Quebec (11. Februar) gewinnen und Gasser leer ausgehen müsste, um sich noch an die Spitze zu setzen.