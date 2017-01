Textversion

08.01.2017 | 16:36 | (DiePresse.com)

Vanessa Herzog machte am zweiten Tag zwei Plätze gut, gab sich dennoch kritisch: "Ich habe höhere Ansprüche". Gold ging nach Tschechien.

Vanessa Herzog hat sich am Schlusstag der Sprint-EM im Eisschnelllauf in Heerenveen leicht verbessert gezeigt. Im 500er wurde die 21-Jährige in 38,82 Sek. 15/100 schneller als am Vortag Sechste. Über 1.000 m kam sie in 1:18,17 Min. - um 34/100 im Vergleich zum Samstag verbessert - auf Rang neun. Gold holte Karolina Erbanova (CZE) vor Jorien ter Moors (NED) und Olga Fatkulina (RUS).

"Die Platzierung ist für eine Athletin von meinem Alter sicherlich gut", resümierte Herzog, nachdem sie am Sonntag gesamt um zwei Plätze vorgerückt war. "Jedoch habe ich höhere Ansprüche und daher ist für mich das Ergebnis enttäuschend." Im Allround-Vierkampf der Herren trat Linus Heidegger über 1.500 Meter nicht mehr an. Er war am Samstag über 5.000 m nach nationalem Rekord disqualifiziert worden, belegte Gesamtrang 22.

Endstand Sprint-EM Damen (nach je zweimal 500 und 1.000 m): 1. Karolina Erbanova (CZE) 152,180 Punkte - 2. Jorien ter Mors (NED) 152,270 - 3. Olga Fatkulina (RUS) 152,535. Weiter: 8. Vanessa Herzog (AUT) 156,130