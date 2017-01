Textversion

Lindsey Vonn machte gute Fortschritte im Training und bekam vor wenigen Tagen die ärztliche Freigabe für Rennen.

Die Chancen auf ein baldiges Weltcup-Comeback von Lindsey Vonn sind gestiegen. "Ich mache Fortschritte. Das Super-G-Training verlief gut, also fliege ich nach Europa", verkündete die Skirennläuferin aus den USA am Sonntag via Twitter.

Vonn (32) hatte sich am 10. November beim Training in Colorado den Oberarm gebrochen, erst vor wenigen Tagen bekam sie die ärztliche Freigabe und begann wieder mit dem Skitraining. Sie kommt nun gerade rechtzeitig vor dem großen Jänner-Speed-Block zurück. In Altenmarkt/Zauchensee sowie danach in Garmisch-Partenkirchen und Cortina d'Ampezzo stehen vor den Februar-Weltmeisterschaften in St. Moritz noch drei Abfahrten und zwei Super-G auf dem Programm.

Wann und wo Vonn wieder bei einem Weltcuprennen am Start stehen wird, ist aber noch offen. Die an Siegen (76) erfolgreichste Skirennläuferin der Welt hatte zuletzt betont, noch keinen Ort oder ein Datum für ihre Rückkehr ins Auge gefasst zu haben. In Zauchensee stehen kommendes Wochenende auf der anspruchsvollen Kälberloch-Strecke eine Abfahrt (Samstag) sowie eine Alpine Kombination (Sonntag) mit Super-G und Slalom auf dem Programm.