Textversion

10.02.2017 | 12:09 | VON CHRISTOPH GASTINGER (DiePresse.com)

Ski-Interview. Michael Walchhofer ist Österreichs bislang letzter Abfahrtsweltmeister. Er gewann dieses Gold 2003 in St. Moritz. Der Hotelier erinnert sich, erklärt die Strecke und nimmt sich aus dem Rennen um die Schröcksnadel-Nachfolge.

Die Presse: Welche Erinnerungen haben Sie noch an den 8. Februar 2003?



Michael Walchhofer: Die Fahrt ist relativ präsent, weil ich sie mir vor dem Start viele Male durch den Kopf gehen hab lassen. Die Schlüsselstellen sind noch immer verankert, aber zu 100 Prozent könnte ich die Fahrt nicht mehr nachkonstruieren. Und natürlich vergisst man die Emotionen im Ziel niemals.

Wussten Sie an diesem Morgen, dass Sie Weltmeister werden?



So ähnlich war es, ja. Es war ein perfekter Tag, von der Vorbereitung über das Wetter bis hin zur Fahrt. Es war im Grunde die perfekte Fahrt.

Inwiefern hat dieser Tag Ihr Leben nachhaltig beeinflusst?



Der Titel hat mir für den weiteren Verlauf meiner Karriere unendlich viel Selbstvertrauen gebracht, ich bin gestärkt in die weiteren Rennen und Saisonen gestartet. Und der Titel kam zu einem optimalen Zeitpunkt. Ich war in der Abfahrt kein absoluter Neuling mehr, aber doch noch relativ frisch dabei, es war meine zweite Speed-Saison. Davor hatte ich noch nie eine Abfahrt gewonnen, nur eine Kombination, war aber häufig Zweiter. In St. Moritz hatte ich das Gefühl, dass es endlich für ganz oben reichen könnte, wenn mir nur einmal eine Fahrt ohne Fehler gelingen würde.

Was charakterisiert St. Moritz, die Abfahrtsstrecke?



Der freie Fall ist keine große Kunst, es ist einfach etwas Überwindung nötig. Anschließend kommen ein paar Gleitkurven, die den gefühlvollen Fahrern entgegenkommen. Im Mittelteil wird es technisch anspruchsvoll mit Übergängen und Sprüngen. Auch, weil diese Abfahrt viel verlangt, glaube ich an ein erweitertes Favoritenfeld.

Sie haben vor 14 Jahren für das bis dato letzte Abfahrts-Gold der ÖSV-Herren gesorgt, 2005 in Bormio sogar die letzten Medaille überhaupt in der Königsdisziplin gewonnen. Sind das unglückliche Umstände, welche alle zwei Jahre wieder eintreten oder steckt doch mehr dahinter?

Fakt ist: Eine WM findet nur alle zwei Jahre statt und an genau diesem Tag muss alles passen. Wir hatten bei der letzten Weltmeisterschaft in Beaver Creek drei Läufer am Start, die allesamt fähig gewesen wären, eine Medaille zu gewinnen. Unterm Strich hat dann doch wieder einiges gefehlt. Es ist diesmal wie schon 2015: Wir haben richtig heiße Kandidaten für Medaillen, auch für Gold, aber es ist nunmal so: Die Tagesform entscheidet. Meinetwegen kann mich gerne jemand aus dem ÖSV-Team als Abfahrtsweltmeister beerben.

Sie haben sich vor zwei Jahren in Ihrer Position als ÖSV-Vizepräsident etwas Luft verschafft. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Kritik an den Abfahrern positive Folgen hatte?



Ich wollte dieses Thema schon einige Male klarstellen, habe damals einfach Fakten dargelegt, die schlicht nicht für die Leistungen unserer Mannschaft gesprochen haben. Kritik wird immer sehr, sehr negativ aufgefasst, dabei sollte man die Fakten, gerade als ÖSV-Vizepräsident, schon sagen dürfen. Und ich hatte das Gefühl, dass wir die Fahrer damit schon etwas aus der Reserve gelockt haben. Die Leistungen sind anschließend sukzessive besser geworden.

Ist die Haut der Skifahrer hierzulande manchmal nicht etwas zu dünn, wenn es um Kritik geht?



Da geht es um die allgemeine Lebenseinstellung. Kritik kann einen ja weiterbringen, damit bin ich heute als Hotelier täglich konfrontiert. Wenn die Gäste mir gegenüber nicht kritisch sind, dann würden wir als Hotel qualitativ in den nächsten Jahren kontinuierlich abbauen. Kritik macht einen stark und schlagkräftig, ob als Skifahrer oder als Hotelier. Sie ist zwingend notwendig, um sich stets weiterzuentwickeln.

ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel (75) meinte zuletzt, es brauche im Verband mehr Eigeninitiative, mehr Tüftler wie Marcel Hirscher.



Ich bin da inhaltlich beim Präsidenten, aber nicht jeder Athlet ist gleich. Stephan Eberharter etwa war unglaublich erfolgreich, hat aber auch nicht zu den Tüftlern gezählt. Man sollte also nicht Verallgemeinern, ein bisschen Individualität muss immer bleiben.

Könnten Sie sich vorstellen, künftig Schröcksnadels Erbe anzutreten?



Nein, das kann ich im Moment eigentlich ausschließen. Ich bin als Hotelier zufrieden, glücklich und vor allem gefordert. Da kommt keine Langeweile auf.

Klafft hinter Hirscher ein künftig nicht zu schließendes Loch?



Gefühlsmäßig glaube ich, dass die Talsohle schon hinter uns liegt. Unsere Mannschaft hat irrsinnig Potenzial, sie zeigt es aber nur teilweise. Speziell bei der Slalom-Gruppe geht mir der durchschlagende Erfolg noch ab. Vielleicht braucht es Ruhe, vielleicht braucht es auch mehr Druck, da sind auch die Trainer gefragt.

Muss es der Anspruch der Skination Nummer eins sein, in jeder Disziplin die Nummer eins zu stellen?



Das darf absolut der Anspruch sein, egal ob bei den Damen oder Herren. Aber natürlich ist das eine gewaltige Herausforderung, die wir allerdings in der Vergangenheit schon bewältigt. Warum also nicht auch in Zukunft.

Wann darf aus ÖSV-Sicht von einer erfolgreichen WM in St. Moritz gesprochen werden?



Fünf Medaillen bei den Herren ist absolut realistisch, bei den Damen halte ich zwei für machbar. Also fünf bis acht Medaillen inklusive Teambewerb sollten es werden.