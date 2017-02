diepresse.com

Super-Sonntag mit zwei WM-Abfahrten

Textversion

11.02.2017 | 19:51 | (DiePresse.com)

Ski-WM in St. Moritz: Erst fahren die Damen am Sonntag um 11.15 Uhr, danach suchen die Herren ab 13.30 Uhr ihren Weltmeister in der Königsdisziplin.