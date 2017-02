diepresse.com

Ski-WM: Abfahrts-Gold für Feuz, Franz holt Bronze

12.02.2017 | 14:50 | (DiePresse.com)

Der Schweizer Beat Feut feiert in der Abfahrt in St. Moritz einen Heimsieg. Erik Guay wird Zweiter, die Bronzemedaille geht an Max Franz.