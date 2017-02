Textversion

22.02.2017 | 18:34 | von MARKKU DATLER (Die Presse)

Nordische WM. Marit Bjørgen, 36, ist der Star der Loipenszene. Die Norwegerin gewann sechsmal Olympiagold, ist 14-fache Rekordweltmeisterin und läuft nach der Babypause bei der WM in Lahti ins Rampenlicht. „Mein Sohn Marius gibt mir Kraft.“

Lahti. Läuft ein Damen-Langlaufrennen, ist die Wahrscheinlichkeit ohnehin schon sehr hoch, dass eine Norwegerin gewinnt. Ist aber Marit Bjørgen auf der Loipe unterwegs, steht zumeist auch schon die Siegerin fest. Die 36-Jährige aus Trondheim ist der Superstar des Nordischen Sports, in ihrer Heimat wird sie besonders verehrt; für all ihre Erfolge – ihr Status ist mit sechsmal Olympiagold und 14 WM-Titeln schnell erklärt – und seit ein paar Monaten auch für ihre Kraft. Bjørgen wurde im Dezember 2015 Mutter, nach 622 Tagen Babypause stieg sie mit Saisonstart wieder in den Weltcup ein. Sie gewann auf Anhieb vier Rennen, ist im Jänner 2017 ungeschlagen – und wird jetzt der große Star bei der Nordischen WM in Lahti.

Sie läuft, strahlt, ihre Stockeinsätze sind härter und präziser denn je. Jeder Langlaufschritt sitzt, ob im klassischen oder freien Stil ist für sie nicht weiter von Belang. Sie beklagt sich nicht, selbst dann nicht, wenn andere über sie und ihren Egoismus jammern. Marit Bjørgen ist die „Königin des Langlaufs“, die Geheimnisse ihres Erfolges liegen mit Willen, Einsatz und ungeheurer Kraft auf der Hand. Und, sie habe nun auch einen ganz neuen Antrieb, Bjørgen sagt: „Mein Sohn Marius gibt mir Kraft.“

Familientross im Weltcup

Erfolgreiche Mütter sind im Spitzensport keine Seltenheit. Und schon als Schwangere erreichen Sportlerinnen viele ihrer Ziele leichter. Bedenken, dass der Fötus unter dem Einsatz der Mutter und ihrer sportlichen Qual leide, sind Gegenstand unzähliger Debatten. Laut einer US-Studie der Johns Hopkins University haben intensiveres Training und Hochleistungssport aber keinerlei negative Auswirkungen auf Kind und Verlauf einer Schwangerschaft. Und Mütter, die danach zurückkehren in die Berufswelt, hätten schier ungeahnte Kraftreserven.

Der Quell dieser Kraft beginnt zu Hause. In der Organisation mit Ehemann und Kind, dem Haushalt. Die Logistik verlangt, dass Trainingszeiten und Reisen zu Weltcupevents perfekt abgestimmt sein müssen. Babysitter stehen allerorts hoch im Kurs, Skitechniker und Trainer rund um die Uhr für sie auf Abruf bereit und im Fall von Bjørgen hilft Norwegens Verband auch tüchtig mit bei Hotelreservierungen und Flugbuchungen. Marius begleitet seine Mama überall im Weltcup, die Langläuferin mit dem Hang zu generalstabsmäßiger Planung wird auch von Oma Kristin und dem Lebensgefährten unterstützt. Fred Börre Lundberg ist übrigens Olympiasieger in der Kombination (1994, 1998), dem Kind wurde der Sport also wahrlich in die Wiege gelegt. „Meine Perspektive auf das Leben hat sich geändert“, erklärt Bjørgen, „andere Dinge werden wichtig.“ Wer selbst Mutter sei oder ein Kind hat, der weiß, dass rundum alles an Bedeutung verliert, wenn es um den Nachwuchs geht.

Ein Gold fehlt zur absoluten Nummer 1

Der Beispiele erfolgreicher Sport-Mütter gibt es sonder Zahl. Neben Bjørgen legten auch ihre Konkurrentinnen Kikkan Randall (USA), Katja Visnar (Slowenien) und Aino-Kaijsa Sarinen (Finnland) eine Babypause ein. Weitspringerin Heike Drechsler gewann als Mutter 1992 und 2000 Olympiagold, die Oberösterreicherin Violetta Oblinger-Peters war bei ihrer Fahrt zu Olympiabronze in Peking 2008 im dritten Monat schwanger. Tennisspielerin Sybille Bammer kam erst nach der Geburt von Tochter Tina 2001 auf Tourne und wurde Nummer 19 der Welt, etc. – die Liste ist wirklich endlos.

Die Norwegerin hatte ihr erstes Langlaufrennen als Mutter nur elf Wochen nach der Geburt bestritten. Im März 2016 gewann sie diesen Test über 42 Kilometer, vor allem gewann sie auch wichtige Erkenntnisse. Anatomie und Technik hätten sich nicht zu sehr verändert, manche Bewegungen schon, ihre Abläufe. Bjørgen arbeitete eisern, sie quälte sich wieder, um diese Veränderung zu schleifen und an die Spitze zurückzukehren – und freilich verfolgt sie ein höheres Ziel. Sie muss nur noch ein WM-Gold gewinnen, um endgültig die Nummer 1 der Nordischen zu sein. Noch muss sie sich diesen Status mit der Russin Jelena Wälbe teilen, die ebenfalls 14 WM-Siege zu Buche stehen hat. 79 Einzel- und 29 Teamsiege – 108 Weltcuperfolge – sind jedoch bereits Rekord.

Siegchancen rechnet sie sich über 10 Kilometer, im Skiathlon und über 30 Kilometer aus. Bjørgen sagt es mit Bedacht: „Wenn ich es schaffe, eine Goldmedaille zu erringen, wäre ich sehr glücklich.“ Dass sie bei Norwegens Meisterschaften oder bei der WM-Generalprobe in Otepää, Estland, ihre Gegnerinnen in Grund und Boden gelaufen hat, versteht sich von selbst.