24.02.2017

Der Slowene Bostjan Kline gewann vor Matthias Mayer und Kjetil Jansrud. Hannes Reichelt wurde Achter.

Matthias Mayer hat in der ersten Abfahrt in Kvitfjell den Sieg nur knapp verpasst. 0,19 Sekunden fehlten ihm am Ende auf Bostjan Kline, der Slowene feierte seinen ersten Weltcupsieg. Der Norweger Kjetil Jansrud wurde Dritter (+0,20). Mit Hannes Reichelt als Achter (+0,60) schaffte es ein weiterer ÖSV-Läufer in die Top Ten.