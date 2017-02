Textversion

25.02.2017 | 11:43 | (DiePresse.com)

Die Norwegerin Marit Björgen gewann bei der Nordischen WM in Lahti den Skiathlon, es ist ihr 15. WM-Titel und damit ist die 36-jährige Langläuferin alleinige Rekordweltmeisterin. Teresa Stadlober wurde ausgezeichnete Sechste.

Langläuferin Teresa Stadlober hat im Skiathlon der Nordischen Titelkämpfe in Lahti ihr mit Abstand bestes WM-Ergebnis geschafft. Die 24-jährige Radstädterin belegte am Samstag über 15 km (7,5 Klassik + 7,5 Skating) rund eine halbe Minute hinter Bronze Rang sechs. Bisher war Platz 13 über 30 Kilometer Skating 2015 in Falun ihr WM-Topresultat gewesen.

Den Sieg sicherte sich die Norwegerin Marit Björgen, die im letzten Anstieg Lokalmatadorin Krista Pärmäkoski (+ 4,8 Sek.) entscheidend abhängte. Die 36-jährige Björgen holte ihre 15. WM-Goldene. Bronze ging an die Schwedin Charlotte Kalla (32,0)