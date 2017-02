Textversion

Der Norweger Kjetil Jansrud siegte vor Peter Fill und Beat Feuz und behauptete damit die Führung im Abfahrtsweltcup. Vincent Kriechmayr wurde Zehnter.

Der Norweger Kjetil Jansrud fuhr in der zweiten Abfahrt in Kvitfjell zum Heimsieg. Der Lokalmatador triumphierte um 0,08 Sekunden vor dem Italiener Peter Fill und behauptete damit die Führung im Abfahrtsweltcup. Auf Platz drei landete der Schweizer Beat Feuz. Die Österreicher gingen diesmal leer aus, Vincent Kriechmayr wurde unmittelbar vor Hannes Reichelt Zehnter. Matthias Mayer, am Vortag noch Zweiter, kam nicht über Rang 16 hinaus.

Klaus Kröll verabschiedete sich nach 156 Abfahrten (Rekord) vom Weltcup und beendete seine Karriere. „Ich habe alles probiert, mir Zeit gegeben, aber es hat nicht mehr sein sollen“, sagte der Abfahrtsweltcupsieger von 2012, der eine Trainerkarriere anstrebt.