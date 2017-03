Textversion

04.03.2017 | 14:18 | Josef Ebner (DiePresse.com)

Das halbe Dutzend ist voll: Marcel Hirscher gewinnt den Riesentorlauf in Kranjska Gora und sichert sich damit vorzeitig die große Kristallkugel. Außerdem die RTL-Disziplinenwertung.

Marcel Hirscher hat nach Halbzeitführung den Riesentorlauf von Kranjska Gora vor Leif Kristian Haugen (+0,46 Sekunden) und Matts Olsson (+0,67) gewonnen. Damit sichert sich der Salzburger bereits fünf Rennen vor Saisonende zum sechsten Mal in Folge die große Kristallkugel für den Gesamtweltcup. Weil der Franzose Alexis Pinturault schon im ersten Durchgang ausfiel, außerdem die kleine Kristallkugel im Riesentorlauf. Mit seinem sechsten Triumph in Serie ist der 28-Jährige nun endgültig der erfolgreichste Skirennläufer der Geschichte. Bisher hatte er sich diesen Titel mit Marc Girardelli (fünf Weltcup-Gesamtsiege von 1985 bis 1993) teilen müssen.

Hirschers Winter war eine einzige Machtdemonstration. Seit dem zweiten Rennen führt er in der Gesamtwertung, im Riesentorlauf durchbrach er die anfängliche Dominanz von Pinturault, im Slalom jene von Kristoffersen. Podestplatz reihte sich an Podestplatz, bisher waren es 15 in 21 Rennen, in St. Moritz beendete er zum dritten Mal in Folge eine Weltmeisterschaft mit zwei Gold- und einer Silbermedaille. Einmal mehr war auf den ÖSV-Star Verlass, als es darum ging, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Nach Riesentorlauf-Gold habe er dennoch eine Last abgefallen, gleich bei der nächsten Gelegenheit brachte er er nun in Kranjska Gora den historischen sechsten Gesamtweltcupsieg unter Dach und Fach. Dort, wo er 2008 seinen ersten Podestplatz im Weltcup (Dritter im Slalom) feierte.

Seither landete er insgesamt 106 Mal unter den Top Drei, davon 44 Mal auf Platz eins. Seit der Saison 2011/12, als Hirscher zum ersten Mal den Gesamtweltcup gewann, ist er bei 68 Prozent seiner Weltcuprennen aufs Stockerl gefahren. „In 20 Jahren wird man sagen: Das war der Skifahrer des Jahrhunderts“, meinte Norwegens Chefcoach Christian Mitter einmal zur „Presse“. Mit Henrik Kristoffersen hat sich nach Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal heuer wieder einer seiner Schützlinge im Kugelkampf mit dem Salzburger die Zähne ausgebissen.

Freilich, Hirscher genießt Sonderstatus im ÖSV, hat sein eigenes Team an Fachleuten und Betreuern, muss sich nicht mit Begehrlichkeiten, Animositäten oder Zimmerbelegungen abgeben. Seine eigener Weg ist unumstritten, auch heuer gehen knapp ein Drittel aller ÖSV-Punkte bei den Männern auf das Konto des Annabergers, der besser denn je abschätzen kann, wann volles Risiko und wann ein Sicherheitslauf angebracht ist (der letze Ausfall liegt über ein Jahr zurück). Auch Akribie und Materialexpertise (allein zur WM in St. Moritz rückte Hirscher mit 60 Paar Ski an) des „Team Hirscher“ sind im Weltcup unübertroffen.

Bislang spielte zudem Hirschers Körper mit. Während sich die Konkurrenz mit Verletzungen selbst aus dem Titelrennen nahm (Svindal, Ted Ligety, Beat Feuz, Ivica Kostelic) scheint Hirscher unverwundbar zu sein, die Materialreform mit den gestiegenen Belastungen hat ihm keine Probleme bereitet, die gelegentliche Grippe ihn am Ende nie am Siegen gehindert.

Ein großer Abgang?

Der Erfolgslauf ist mit enormen Strapazen verbunden. Hirscher ist keiner, der das nicht auszusprechen wagt, vergisst dabei aber nie, dass in der Summe das Positive überwiegt. Er weiß, mit seinen Kräften hauszuhalten, einen Wechsel in die Speeddisziplinen hat er deshalb ausgeschlossen. PR- und Medientermine werden ohnehin eher mehr denn weniger, trotzdem gilt es, die Privatsphäre zu schützen. Im Sommer macht sich Hirscher rar, auch im Winter verordnet er sich mitunter einige Tage abseits des Renngeschehens, verzichtet dann gänzlich aufs Skifahren. Dass ihm irgendwann Geld oder Ruhm zu Kopf steigen, würde seiner Bodenständigkeit widersprechen.

Aber welche Superlative kann diese Karriere, die einst in der Skischule von Vater Ferdinand ihren Anfang nahm, überhaupt noch bieten? Vor allem: Was passiert, wenn Hirscher den Gesamtweltcup einmal nicht gewinnt? Er selbst glaubt, dass dieser Tag kommen wird und beschäftigt sich schon jetzt damit. Vorerst aber befindet sich der Skisport weiterhin in der Ära Marcel Hirscher. Kristall Nummer sechs in Folge ist/wäre wohl ein Rekord für die Ewigkeit, mit Svindal (34, 2006/07, 2008/09, derzeit verletzt) und Carlo Janka (30, 2009/10) finden sich überhaupt nur zwei weitere Gesamtsieger unter den Aktiven.

Für den Legendenstatus fehlt Hirscher nur noch ein Kapitel: Olympiagold, der Triumph bei der größten Plattform, die der Skisport bietet. 2018 in Südkorea hat er die nächste Chance. Stand heute ist danach Schluss mit der Hundertsteljagd.