Textversion

04.03.2017 | 11:54 | (DiePresse.com)

Die deutsche Bitahletin feiert beim Olympia-Test in Südkorea ihren bereits neunten Saisonsieg. Lisa Hauser wird in der Verfolgung nur 53.

Laura Dahlmeier hat beim Biathlon-Weltcup in Pyeongchang auch die Verfolgung gewonnen und mit ihrem neunten Saisonsieg einen weiteren Schritt Richtung Gesamtweltcup gemacht. Die siebenmalige Weltmeisterin setzte sich am Samstag nach ihrem Sprinterfolg auch im Jagdrennen durch und fuhr damit ihren fünften Sieg in Serie ein.

Zweite wurde die Finnin Kaisa Mäkäräinen (2/+1:12,6 Minuten) vor Anais Bescond aus Frankreich (1/+1:18,9 Minuten). Nichts zu holen war einmal mehr für die ÖSV-Damen. Lisa Hauser kam mit fast fünf Minuten Rückstand über Platz 53 nicht hinaus.

Fünf (Einzel-)Siege in Folge hatte vor Dahlmeier bisher nur die Schwedin Magdalena Forsberg geschafft, deren Rekord bei acht Erfolgen en suite steht. Mit ihrem 16. Weltcupsieg baute Dahlmeier ihre Führung im Gesamtweltcup vor der diesmal achtplatzierten Titelverteidigerin Gabriela Koukalova aus Tschechien auf 112 Punkte aus.