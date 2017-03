Textversion

04.03.2017 | 17:32 | (DiePresse.com)

Machtdemonstration von Langlauf-Star Marit Björgen auch beim Vierfach-Erfolg der Norwegerinnen über 30 km. Teresa Stadlober läuft wieder unter die Top Ten.

Marit Björgen ist die Skilanglauf-Königin von Lahti. Die 36-jährige Norwegerin gewann auch ihr viertes Rennen bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften und hält nun bei der Rekordzahl von 18 Goldmedaillen. In ihrem Sog skateten Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen und Ragnhild Haga zu einem Vierfach-Erfolg. Teresa Stadlober holte als Achte ihren zweiten Top-Ten-Platz.

Stadlober, die zuvor die Plätze sechs (Skiathlon) und zwölf (10 km klassisch) erreicht hatte, platzierte sich in ihrem dritten Rennen erneut mitten in der Weltspitze. „Es war echt ein gutes Rennen von mir“, freute sich die 24-Jährige, die nur 15,5 Sekunden zurücklag. Bis zwölf Kilometer war es unrhythmisch und schwierig, dann war es bei den schnellen Bedingungen leichter, in der Gruppe mitzuschwimmen“, meinte die Salzburgerin. Auch Trainer-Vater Alois Stadlober war mit der Vorstellung vollauf zufrieden.

Die Neunte der Tour de Ski bilanzierte die WM überaus positiv. „Mit meiner Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre.“ In Lahti hat sie ihr bisher bestes WM-Resultat (13. über 30 km in Falun) in allen drei Bewerben übertroffen.

Abschluss mit Königsdisziplin

Björgen sprengte auf den letzten zwei Kilometern das Spitzenfeld und gewann mit 1,9 Sekunden Vorsprung auf ihre zwei Teamkolleginnen. Es war der erste Triple-Sieg eines Landes, seit der Bewerb 1989 ins WM-Programm aufgenommen wurde. 2011 und 2013 hatte Björgen ebenfalls viermal Gold erobert, nun gelang ihr das erstmals als Mutter. „Mit vier Goldmedaillen heimzufahren, ist unglaublich“, sagte die sechsfache Olympiasiegerin nach dem schnellsten 30-km-WM-Rennen der Geschichte. „Lahti war während meiner Schwangerschaft immer das Ziel, ich bin sehr glücklich.“ Auch ein Stockbruch in einer Abfahrt war kein Hindernis für die Mutter des 15 Monate alten Marius gewesen.

Den Abschluss der 51. Nordischen WM bildet am Sonntag der 50-Kilometer-Wettbewerb der Männer (Skating, 13.30 Uhr, live ORF eins), die Königsdisziplin der Langläufer. Schon bei der ersten WM 1924 in Chamonix stand dieses Rennen im Programm. Schweden stellt mit 19 Titeln die mit Abstand erfolgreichste Nation, der legendäre Sixten Jernberg trug sich gleich viermal in die Siegerliste ein. Heute ist der Russe Sergej Ustjugow der Gejagte.