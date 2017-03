Textversion

09.03.2017 | 11:30 | (DiePresse.com)

Daniela Iraschko-Stolz erlitt im Training eine Knorpelfraktur im Knie. Damit ist der ÖSV in Oslo nur durch Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzl vertreten.

Skisprung-Exweltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz laboriert einmal mehr an Knieproblemen. Die Steirerin zog sich am Dienstag beim Training in Planica bei der Landung nach einem weiten Flug eine Knorpelfraktur im rechten Knie zu und fällt damit für das Weltcup-Finale am Sonntag auf der Großschanze in Oslo aus. Die 33-Jährige will eine konservative Behandlung (ohne Eingriff) versuchen.

Iraschko-Stolz wird die Saison damit nach vier Podestplätzen wohl auf dem sechsten Gesamtrang abschließen. Weltmeisterin Carina Vogt (GER), benötigt einen achten Platz, um die Wahl-Tirolerin zu überholen. Der ÖSV ist beim Finale der besten 30 laut Mitteilung vom Donnerstag nur durch Jacqueline Seifriedsberger - sie hatte wie Iraschko-Stolz in Lahti Silber im Mixed-Teambewerb geholt - und Chiara Hölzl vertreten. Als Weltcup-Gesamtsiegerin steht die 20-jährige Japanerin Sara Takanashi bereits seit längerer Zeit fest.