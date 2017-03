Textversion

10.03.2017 | 17:30 | (DiePresse.com)

Martin Fourcade feierte in Kontiolahti seinen 13. Saisonsieg - kein Athlet zuvor hat so oft in einem Winter gewonnen.

Die WM in Lahti verlief mit "nur" einmal Gold für Martin Fourcade nicht ganz nach Wunsch, allerdings nannte er bereits davor zehn dieser Sorte sein Eigen. Im Weltcup aber hat der Franzose seine Vormachtstellung auch in diesem Winter untermauert, bereits in der Vorwoche hat er sich vorzeitig zum sechsten Mal in Folge den Gesamtweltcup gesichert.

Im finnischen Kontiolahti sorgte Fourcade am Freitag mit seinem 13. Saisonsieg für die nächste Bestmarke, kein Athlet zuvor hat so oft in einem Winter gewonnen. Der 28-Jährige triumphierte im Sprintbewerb nach einem Fehler mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf den fehlerfreien Tschechen Ondřej Moravec, Dritter wurde der Norweger Emil-Hegle Svendsen (0/+9,4). Fourcade entschied damit nach der Einzel- auch die Sprintwertung vor dem zweifachen Saisonsieger Julian Eberhard für sich. Heute kann der 60-fache Weltcupsieger in der Verfolgung (zwölf Uhr, ORF Sport plus, live) den Rekord weiter ausbauen, inklusive des Finales in der kommenden Woche in Oslo hat er noch vier Gelegenheiten.

Eberhard (+42,0), zuletzt in Pyeongchang Gewinner und Dritter in der Verfolgung, kam mit zwei Strafrunden auf Platz neun. „Ärgerlich, es wäre mehr drinnen gewesen“, meinte der Salzburger. Bester Österreicher wurde Simon Eder, dem nach einer Strafrunde als Sechstem 13,6 Sekunden auf das Podest fehlten. „Das war ein sehr gutes Rennen, für den Sieg oder das Podest braucht man aber ein perfektes.“ Dominik Landertinger (43,8/1 Strafrunde) belegte Platz elf.