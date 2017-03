Textversion

13.03.2017 | 19:39 | (DiePresse.com)

Stefan Kraft belegte in der Qualifaktion den dritten Platz hinter den deutschen Eisenbichler und Freitag und liegt in der 16 Sprünge zählenden Raw-Air-Wertung voran.

Skisprung-Doppelweltmeister Stefan Kraft hat in der Qualifikation von Lillehammer seine Führung in der Gesamtwertung der Raw-Air-Serie erfolgreich verteidigt. Der Salzburger belegte am Montag Rang drei hinter den Deutschen Markus Eisenbichler und Richard Freitag und liegt in der Gesamtwertung nach sechs von 16 Sprüngen auf Platz eins.

Kraft landete bei 130,5 m und hatte 11,3 Zähler Rückstand auf den am Montag überragenden Eisenbichler, der mit 140,5 m Tageshöchstweite erzielte. Freitag lag nur 0,1 Punkte vor Kraft, der vor dem Weltcup-Bewerb am Dienstag (17.00 Uhr MEZ) in der Gesamtwertung 20,9 Punkte Vorsprung auf den zweifachen deutschen Vize-Weltmeister Andreas Wellinger (GER) und 38,2 Punkte auf Eisenbichler hat.

Zweitbester ÖSV-Adler in der Qualifikation, die auch zur Gesamtwertung zählt, war Gregor Schlierenzauer mit einem Sprung auf 128 m und Rang 19 unmittelbar vor Michael Hayböck (119,5 m).

Qualifikation für Raw-Air-Bewerb am Dienstag:

1. Markus Eisenbichler (GER) 163,1 Punkte (140,5 m)

2. Richard Freitag (GER) 151,9 (134,5)

3. Stefan Kraft (AUT) 151,8 (130,5)

4. Andreas Wellinger (GER) 151,4 (131,0)

5. Robert Johansson (NOR) 151,3 (137,5)

6. Andreas Stjernen (NOR) 149,1 (135,5)

19. Gregor Schlierenzauer (AUT) 130,5 (128,0)

20. Michael Hayböck (AUT) 130,4 (119,5)

22. Andreas Kofler (AUT) 130,0 (123,0)

26. Markus Schiffner (AUT) 128,0 (137,0)

29. Manuel Fettner (AUT) 126,4 (119,0)

Zwischenstand "Raw Air" (6 von 16 Sprünge):

1. Kraft 823,6 Punkte

2. Wellinger 802,7

3. Eisenbichler 785,4

4. Piotr Zyla (POL) 765,3

5. Stjernen 762,0

6. Peter Prevc (SLO) 754,6



12. Hayböck 734,1

13. Fettner 724,0

24. Schiffner 562,6

33. Schlierenzauer 464,0

44. Kofler 339,7