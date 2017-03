Textversion

16.03.2017 | 18:54 | (DiePresse.com)

Der 23-jährige Doppel-Weltmeister übernimmt auch wieder die Führung in der "Raw-Air"-Wertung.

Stefan Kraft hat nach dem Rückschlag am Vortag eindrucksvoll zurückgeschlagen. Der 23-jährige Doppel-Weltmeister holte am Donnerstag in Trondheim seinen bereits sechsten Weltcup-Saisonsieg und übernahm auch wieder die Führung in der "Raw-Air"-Wertung. Kraft gewann mit 138 und 142,5 Metern sowie 302,0 Punkten 7,7 Zähler vor dem Norweger Andreas Stjernen, Andreas Wellinger (GER) wurde Dritter.

Kraft hat damit in der "Raw-Air"-Wertung wieder die Führung von Wellinger übernommen, der Salzburger führt knapp fünf Punkte vor dem Deutschen. Zudem hat Kraft mit seinem insgesamt zehnten Weltcupsieg seine Führung im Gesamt-Weltcup auf den Polen Kamil Stoch auf 86 Punkte ausgebaut. Der Weltcup-Tross übersiedelt nun auf die Skiflug-Schanze in Vikersund.

